عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى وإصابات خلال مواجهات مع قوات الاحتلال

اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال، ويأتي ذلك وسط استمرار الاحتلال الإسرائيلي بالاقتحامات والاعتقالات بحق المواطنين الفلسطينيين.

وذكرت وزارة الأوقاف الإسلامية، أن أكثر من 100 مستوطن اقتحموا باحات المسجد الأقصى ، وأن المستوطنين أدوا طقوسا تلمودية في باحاته، في رابع أيام عيد العُرش اليهودي.

وتجولت مجموعات كبيرة من المستوطنين في أزقة البلدة القديمة من القدس المحتلة، وأدت طقوسا تلمودية عند أبواب الأقصى، وتحديدا عند بابي السلسلة والقطانين.

وفرضت سلطات الاحتلال بالتزامن مع عيد العُرش اليهودي، قيودا على دخول الفلسطينيين الوافدين من القدس وأراضي الـ48، ودققت في هوياتهم واحتجزت بعضها عند بواباته الخارجية.

وتستمر أيام عيد العُرش حتى السابع من أكتوبر الجاري، وكثفت «منظمات الهيكل» المزعوم هذه الفترة دعواتها لزيادة أعداد المستوطنين المقتحمين للمسجد الأقصى.

وعيد العُرش هو المناسبة الثالثة ضمن موسم الأعياد اليهودية هذا العام، ويأتي بعد رأس السنة العبرية الجديدة، و«يوم الغفران».

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، حي وادي الجوز وسط مدينة القدس المحتلة واعتقلت شابا، بعد مداهمة منزله في الحي.

وفي الضفة الغربية، أُصيب شابان، بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق، اليوم الثلاثاء، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في قرية جالود جنوب نابلس، وذلك بعد أن هاجم عشرات المستوطنين من مستوطنة «ايش كودش» هاجموا منازل المواطنين في القرية.

وأفاد الناشط في مقاومة الاستيطان فؤاد حسن أن المستوطنين أقدموا على تقطيع أعمدة الكهرباء على مسافة قرابة 500 متر من شبكة الكهرباء الواصلة بين بلدتي قصرة وجالود.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، شابا من قرية حوسان غرب بيت لحم، بعد دهم منزل والده وتفتيشه، كذلك اعتقلت شابا من بلدة صيدا شمال طولكرم، بعد مداهمة منزله في البلدة، وفق ما أفاد به نادي الأسير الفلسطيني.

هذا وأصابت قوات الاحتلال، طفلا بالرصاص في الساق واعتقلته، عند مدخل مخيم الفوار جنوب الخليل.

وفي قرية رمانة غرب جنين، اندلعت مواجهات قوات الاحتلال التي اقتحمت القرية، وشن الاحتلال حملة تفتيش وتمشيط واسعة في مركز القرية، أطلق خلالها قنابل الصوت والغاز السام والأعيرة المعدنية، دون أن يبلغ عن إصابات.

في السياق ذاته، واصلت قوات الاحتلال الإستيلاء على منزل المواطن جهاد محمد محمود أبو الرب في قرية جلبون القريبة من مدرسة ذكور الثانوية، ووضعت كاميرات تسجيل ومراقبة على سطح المنزل.

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