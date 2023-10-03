الشيوخ يهنئ الرئيس السيسي بالذكرى الـ50 لانتصارات أكتوبر

بعث المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة اليوبيل الذهبي لانتصار السادس من أكتوبر ١٩٧٣.

جاء نصها فخامة السيد الرئيس / عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية

يشرفني أن أبعث لفخامتكم بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن السادة أعضاء المجلس بأصدق التهاني والأمنيات الطيبة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخمسين لنصر أكتوبر العظيم، تلك الذكرى المجيدة التى نستعيد فيها لحظات المجد والعزة والقوة، التى صاغها أبطالنا البواسل فى ملحمة سطروا فيها للتاريخ كيف استردوا الأرض والكرامة لمصر وللعرب أجمعين، بعد نصر يزداد شأنه والفخر به عاماً بعد عام.

فتحية تقدير وإعزاز لجيش مصر الباسل، الذي حقق ذلك النصر التاريخي منذ خمسين عامًا، لتتحول بفضل الله وفضل تضحياته أرض سيناء من ساحة معارك إلى واحة تعمير ونهضة شاملة.

وأنتهز هذه المناسبة لأؤكد لفخامتكم على فخرنا جميعًا بجهودكم العظيمة المخلصة في بناء الدولة العصرية، وندعو الله عز وجل أن يوفقكم في مسيرتكم ويسدد خطاكم، ويمتعكم بموفور الصحة والعافية، قائداً لمصرنا، ومدافعًا عن أمتنا ومنطقتنا وقارتنا. فَسِر على بركة الله وتوفيقه.

حفظ الله مصرنا العزيزة آمنة مطمئنة، وكلل جهود فخامتكم بالتوفيق والنجاح.

