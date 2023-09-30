احتفالًا بذكرى انتصارات أكتوبر.. القوات المسلحة تفتح المتاحف العسكرية مجانًا للجماهير

بمناسبة احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة تقرر فتح المتاحف العسكرية مجاناً لاستقبال الجماهير خلال الفترة من 1 إلى 6 من أكتوبر الجاري، متضمنة منطقة العرض المكشوف للأسلحة ببانوراما حرب أكتوبر ومتحفى العلمين وبورسعيد.

المتحف الحربى بالقلعة



بالإضافة إلى المتحف الحربى بالقلعة، وذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على نشر الوعى والثقافة العسكرية والوطنية لدى الشباب وتعريفهم بأمجاد وبطولات أبناء مصر من رجال القوات المسلحة وتضحياتهم فداءً لعزة الوطن وصون قدسيته.