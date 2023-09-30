السبت 30 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

احتفالًا بذكرى انتصارات أكتوبر.. القوات المسلحة تفتح المتاحف العسكرية مجانًا للجماهير

بوابة الوفد الإلكترونية

بمناسبة احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة تقرر فتح المتاحف العسكرية مجاناً لاستقبال الجماهير خلال الفترة من 1 إلى 6 من أكتوبر الجاري، متضمنة منطقة العرض المكشوف للأسلحة ببانوراما حرب أكتوبر ومتحفى العلمين وبورسعيد.

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القوات المسلحة تحتفل بذكرى المولد النبوى الشريف لعام 1445هـ

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القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة "160" من معهد ضباط الصف المعلمين

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الخميس 5 أكتوبر إجازة رسمية بمناسبة عيد القوات المسلحة

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القوات المسلحة تهنئ رئيس الجمهورية بذكرى المولد النبوي الشريف

المتحف الحربى بالقلعة


بالإضافة إلى المتحف الحربى بالقلعة، وذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على نشر الوعى والثقافة العسكرية والوطنية لدى الشباب وتعريفهم بأمجاد وبطولات أبناء مصر من رجال القوات المسلحة وتضحياتهم فداءً لعزة الوطن وصون قدسيته.

الجريدة الورقية