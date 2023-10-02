احتفالية فنية بمناسبة ذكرى انتصارات اكتوبر على مسرح قصر الثقافة المكشوف بالخارجة

نظم قصر ثقافة الطفل بالخارجة احتفالية فنية بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر على مسرح قصر الثقافة المكشوف. تضمنت الإحتفالية مواهب في فن الإلقاء وقصائد وطنية عن أكتوبر للمواهب مثل الله حسن وملك سيد وسلمى شعبان، بالإضافة إلى محاضرة ثقافية عن أكتوبر المجيد قدمها قدري عبد العزيز وتخللها أسئلة ثقافية للأطفال حول حرب أكتوبر. كما قدمت فرقة الطفل للفنون الشعبية عروضًا فنية بعنوان "بلدي" و "الوادي الجديد"، بالإضافة إلى فقرة تنورة للموهبة ملك سيد وتدريب الكابتن أحمد الأسيوطي ومساعد المدرب مجدي عطايا وإشراف سماح مسعود ومنال سيد

يأتى ذلك في اطار الإحتفالات الفنية التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة والتي تم تنفيذها في اقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل من خلال فرع ثقافة الوادي الجديد برئاسة ابتسام عبدالمريد.

تعد الاحتفالية الفنية التي نظمها قصر ثقافة الطفل بالخارجة بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر حدثًا مميزًا يستحق الإشادة. تضمنت هذه الاحتفالية مجموعة متنوعة من العروض الفنية التي هدفت إلى تعزيز الوعي الثقافي لدى الأطفال وتعريفهم بأهمية هذا الانتصار التاريخي.

بدأت الاحتفالية بعروض فن الإلقاء والشعر الوطني المستوحى من مجد انتصارات أكتوبر، تم تقديمها بمهارة من قبل مواهب مثل الله حسن وملك سيد وسلمى شعبان. تميزت هذه القصائد بإبراز الرغبة في الحفاظ على الوحدة والتضامن الوطني، بالإضافة إلى التذكير ببطولات جيشنا الباسل وعزمنا الوطني في حماية أرضنا.

لاقت المحاضرة الثقافية التي قدمها قدري عبد العزيز نجاحًا كبيرًا. تم تناول أهم الأحداث والتفاصيل التي تعبر عن مجد أكتوبر المجيد، مع تشجيع الأطفال على المشاركة وطرح أسئلتهم. تلقوا المعلومات القيمة والمثيرة للاهتمام حول حرب أكتوبر، وتم تعزيز روح الفخر الوطني في صفوفهم.

أما استعراضات فرقة الطفل للفنون الشعبية، فقد لاقت إعجابًا كبيرًا من الجماهير. قدموا استعراضًا وطنيًا بعنوان "بلدي" أحضر جوًا من الفرح والفخر الوطني. أيضًا، قاموا بعرض "الوادي الجديد" الذي نال إعجاب الجميع بفنه وروعته.

وأخيرًا، شاركت الموهبة ملك سيد في فقرة تنورة المذهلة، حيث قامت بتقديم عرض مبهر ومذهل. كما تم تدريب الكابتن أحمد الأسيوطي لتبادل خبراته في الرياضة مع الأطفال وتنمية مهاراتهم.

بشكل عام، يعد الاحتفال الفني الذي نظمه قصر ثقافة الطفل بالخارجة بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر تجربة رائعة للأطفال ومجتمعهم. قدمت الاحتفالية مجموعة متنوعة من العروض والفقرات التي أعطت الأطفال الفرصة للاستمتاع والتعلم من خلال الفن والثقافة. تأكدت هذه الاحتفالية من بقاء ذكرى انتصارات أكتوبر حية في قلوب الأطفال وتعزيز حبهم لوطنهم وقيمهم الوطنية.

احتفالية فنية بمناسبة ذكرى انتصارات اكتوبر على مسرح قصر الثقافة المكشوف بالخارجة

احتفالية فنية بمناسبة ذكرى انتصارات اكتوبر على مسرح قصر الثقافة المكشوف بالخارجة

احتفالية فنية بمناسبة ذكرى انتصارات اكتوبر على مسرح قصر الثقافة المكشوف بالخارجة

احتفالية فنية بمناسبة ذكرى انتصارات اكتوبر على مسرح قصر الثقافة المكشوف بالخارجة

احتفالية فنية بمناسبة ذكرى انتصارات اكتوبر على مسرح قصر الثقافة المكشوف بالخارجة

احتفالية فنية بمناسبة ذكرى انتصارات اكتوبر على مسرح قصر الثقافة المكشوف بالخارجة

احتفالية فنية بمناسبة ذكرى انتصارات اكتوبر على مسرح قصر الثقافة المكشوف بالخارجة

احتفالية فنية بمناسبة ذكرى انتصارات اكتوبر على مسرح قصر الثقافة المكشوف بالخارجة

احتفالية فنية بمناسبة ذكرى انتصارات اكتوبر على مسرح قصر الثقافة المكشوف بالخارجة