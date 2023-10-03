فيديو.. سياحة الزفاف نوع جديد يميز مصر بين دول العالم

قال محمد عثمان رئيس لجنة السياحة الثقافية بالاقصر، أن هناك العديد من الطلبات من جميع أنحاء العالم لإقامة حفلات الزواج في مدينة الأقصر لما تتميز به من أماكن طبيعية وأثرية، خاصة من بداية شهر اكتوبر وحتى نهاية شهر ديسمبر.

وأضاف عثمان أن سياحة الزفاف تعتبر واحدة من الوسائل الترويجية للسياحة المصرية خاصة السياحة الشتوية، وأن معدلات إنفاق سائح الزفاف توازي ٨ أضعاف معدلات انفاق السائح العادي.

وأشار عثمان إلى أن إعلان الرئيس لتحويل الأقصر إلي متحف عالمي مفتوح كانت السبب الرئيسي في وجود هذا النوع الجديد من السياحة، وأن هناك توجه من الدولة المصرية لتنظيم والترويج بشكل اكبر لهذا النوع من السياحة خلال السنوات القادمة.

وأوضح عثمان أن هناك العديد من الشركات السياحية التي تقدم خدمات تنظيم حفلات الزفاف في الأقصر، والتي توفر لعروسين مجموعة متنوعة من الخيارات والعروض، بما في ذلك اختيار المكان المناسب، والخدمات الغذائية والضيافة، والعروض الفنية والموسيقية.

وأعرب عثمان عن سعادته بهذا النوع الجديد من السياحة، مؤكداً أنه يساهم في الترويج للأقصر وجذب المزيد من السياح من مختلف دول العالم.