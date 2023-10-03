أوكرانيا تطلق ذخائر عنقودية على قرية روسية قرب الحدود

قال حاكم منطقة بريانسك الروسية، ألكسندر بوجوماز، إن أوكرانيا أطلقت ذخائر عنقودية على قرية روسية قرب الحدود الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، مما أدى إلى إلحاق أضرار بعدة منازل.

وأضاف بوجوماز عبر تطبيق تليغرام أن المعلومات الأولية تشير إلى عدم وقوع إصابات جراء القصف الذي استهدف قرية كليموفو.

ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل مما أورده حاكم المنطقة الذي لم يقدم أي أدلة مرئية.

وتلقت أوكرانيا ذخائر عنقودية من الولايات المتحدة لكنها تعهدت بعدم استخدامها سوى لـ«طرد تجمعات جنود العدو».

وكثيرا ما قال مسؤولون روس في بريانسك وغيرها من المناطق المتاخمة لأوكرانيا إن القوات المسلحة الأوكرانية تقصف هذه المناطق بصورة عشوائية.

وتحظر أكثر من 100 دولة استخدام الذخائر العنقودية.

وعادة ماتطلق الذخائر العنقودية عددا كبيرا من القنابل الصغيرة لتقتل أشخاصا على مساحة كبيرة بشكل عشوائي، بحسب رويترز.

ولم يرد الجانب الأوكراني رسميا على هذه التصريحات الروسية، بشأن استخدام القنابل العنقودية، وهي عادة لا تعلق على مثل تلك الاتهامات.

ميدانيا، أعلنت كييف أنها موسكو شنت هجمات ليلة أمس باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة بدون طيران، إيرانية الصنع من طراز «شاهد-136» و«شاهد-131».

وبحسب البيانات الأوكرانية، تم رصد 31 «جسما معاديا» في الأجواء الأوكرانية، أسقط منها 29، بحسب بيان لسلاح الجو الأوكراني، بينها صاروخ من طراز كروز أسقطه في دينبرو دون الحديث عن وقوع إصابات أو أضرار.

وأكد اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في كييف استمرار الدعم العسكري والسياسي لأوكرانيا على كافة الأصعدة، وأبرز مخرجاته هو تدريب 40 ألف جندي أوكراني وطيار خلال المرحلة المقبلة، وتقديم مساعدات بقيمة 70 مليار دولار (إنسانية وعسكرية) على مدار السنوات المقبلة.

لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا: