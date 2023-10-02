منشور إيلون ماسك يُواجه انتقادات حادة في أوكرانيا (شاهد)

كتب كبار المسؤولين في "أوكرانيا"، منشورات مُسيئة لرجل الأعمال الأمريكي "إيلون ماسك"، بعد سخريته من مُطالبات الرئيس الأوكراني المُستمرة للولايات المتحدة بمُواصلة تمويل نظامه بلا كلل، حسبما أفادت وسائل إعلام روسية، مساء اليوم الإثنين.

وكان ماسك قد نشر صورة ساخرة يصور فيها مراهقًا بوريد نابض في جبهته، ووضع وجه زيلينسكي عليه، وكتب "عندما تمر خمس دقائق ولم تطلب مساعدة بقيمة مليار دولار بعد". وحظي المنشور حتى الآن بأكثر من نصف مليون إعجاب وأكثر من 45 مليون مشاهدة.

وأدان ميخائيل بودولياك، مستشار رئيس مكتب زيلينسكي، في قناته الرسمية على تطبيق "تليجرام"، أي محاولات للسخرية من قضية أوكرانيا، في إشارة إلى منشور ماسك، وعبر عن استيائه بقوله: "أحيانًا من الأفضل أن تظل صامتًا، أليس كذلك يا إيلون ماسك؟".

بدوره كتب رئيس البرلمان الأوكراني رسلان ستيفانشوك منشورًا مسيئًا على X، فيما أوصى القراء رئيس البرلمان بعدم إلحاق العار بأوكرانيا وإعطاء الدبلوماسيين الفرصة للرد على ماسك.

تقديم الدعم لأوكرانيا:

ويدعو زيلينسكي الدول الغربية بانتظام إلى تقديم الدعم لأوكرانيا، وفي كييف يعلنون بصراحة أنهم لا يستطيعون تغطية النفقات العسكرية بمفردهم، فيما يتم تمويل الباقي بمساعدة الشركاء الغربيين. وفي العام 2023، تتوقع السلطات الأوكرانية بالفعل عجزًا قياسيًا قدره 38 مليار دولار، يقترح زيلينسكي أن يغطيه الغرب بالكامل، ومع ذلك، يتضمن مشروع ميزانية أوكرانيا لعام 2024 الآن عجزًا أكبر وقدره 42 مليار دولار، وكما أشار وزير المالية الأوكراني، سيرغي مارتشينكو، فإن المستعدين لتخصيص الأموال في الدول الغربية أصبحوا أقل فأقل، وأصبح الأمر صعبًا على نحو متزايد أمام السلطات الأوكرانية لطلب تمويلات جديدة.