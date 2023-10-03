صحة الإسكندرية توقع بروتوكول البحث العلمى للقضاء على الأورام

وقعت الدكتورة أميرة طهيو، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، مع الدكتور عمرو عباسي، مدير مستشفى أيادي المستقبل لعلاج السرطان في الإسكندرية، بروتوكول تعاون مشترك في مجالات التعليم والتدريب والبحث العلمي.

وقالت طهيو، إن بروتوكول التعاون يأتي من منطلق إيمان مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية بالخدمة المجتمعية والمساهمة في خدمة مرضى الاورام، ومتابعة كل ما هو جديد من أجل نشر الوعى، وحرصًا على تقديم كل ما هو جديد بشان المجالات الدراسية والعلمية في مجال الأورام مع التركيز على أهمية العمل الجماعى داخل القطاع الصحي.

وأكدت الدكتورة مي حسين، مدير إدارة الأبحاث العلمية، أن من الأهداف الأساسية للبروتوكول، انشاء مركز للدراسات العلمية يكون مهامه الأساسية العمل على صياغة الأفكار العلمية وتجميع البيانات والكتابة العلمية ونشرها، بحث فرص التعاون الدولي للتدريب والدراسات الدولیة مع جھات مختلفة، تنظيم وعقد أنشطة تدريبية ( دورات- ندوات- ورش- مؤتمرات ) في النواحي العلمية والإدارية وتنمية الموارد البشرية وورش العمل التدريبية التي تدعم اتخاذ القرارات المستنيرة مثل الطب المسند بالادلة وإرشادات الممارسة السريرية وصنع السياسات المستنيرة بالأدلة.