ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة بأسواق بنى سويف

شهد أسعار الخضروات والفاكهة بأسواق بمحافظة بنى سويف، ارتفاعًا ملحوظ، مما أدى إلى ركود في حركة البيع والشراء من قبل المواطنين، الذين أعربوا عن استياءهم من تلاعب التجار المستمر فى أسعار الخضروات والفاكهة.

وجاءت أسعار الخضروات والفاكهة بالأسواق كالتالي:

كيلو كرنب صافي متوضب بالميزان بالخضرة. 35

كوسة مقورة حشو / متقطع للطبيخ 22

باميه مقمعه. 35

فاصوليا خضراء متوضبة. 35

لوبيا مقطعه ومفصصه. 35

فلفل رومي حشو مقور 20

بادنجان اسود مقور حشو. 15

بادنجان ابيض مقور 15

ملوخية مقرطفة 20

سبانخ جاهزة 20

بطاطس مقورة 20

شوربة خضروات مشكلة 18

ورق عنب برطمان 40

كيس ورق عنب. 30

بطاطا حمرا. 12

بطاطا بيضه. 15

بطاطس درجه تانيه 12.5

بطاطس قليه 15 ملوخية بلدي 15

كابوتشا. 15

كرنبيت. 20

كرنب احمر سلطه 20

كرنب ابيض سلطه 20

كرنب العمريه 30

طماطم.ناشفه 15

طماطم صلصه. 10

باذنجان رومي.ك ونص 10

بادنجان ابيض 10

باذنجان اسود عروس. 10

بزنجال مخدد. 10

بامية 45

بامية ويكا 20

كوسة 15

قرع عسل 12

فاصوليا خضراء 30

سبانخ 15

لوبيا 25

بصل احمر. 22

بصل اصفر. 25

بصل ابيض 30

توم ابيض. 30

توم احمر 35

توم مفصص 60

توم مفروم برطمان. 25

ليمون بلدي 15

لمون تخليل. 10

زيتون. 30

فلفل رومي اخضر بلدي. 16

فلفل شطه حاميه 15

فلفل شطه بابريكا. 27

شطه هريسه برطمان. 30

فلفل الوان درجه اولي 45

جزر درجه اولي 25

بنجر 20

خيار 12

خيار درجه تانيه 8

كرفس ربطه 10

زعتر فريش. 6

روز ماري. 6

ريحان. 6

جنزبيل فريش 200

فجل احمر الربطه 10

رابطه كرات 5

كرافس الرابطة 15

أسعار الفاكهة

رومان منفلوطى 20

رمان هندي 15

كيوي 110

جوافه اسكندريه20

جوافه بناتي درجه تانيه 15

جوافه عصير ك ونص 10

مشمش سوري60

قشطه درجه أولي 40

دراجن فروت. ك. 160

كمثري ارلي25

كمتري مستورده 50

تين الساحل الشمالي. 25

تين ابيض سلطاني 25

اناناس شجر 100

قسم البلح السكري والطاقه

مانجا نعومة. 40

مانجا صديقه 60

مانجا فجر 35

مانجا ذبديه. 35

مانجا سكري.كيت 35

مانجا عويس. 60

مانجا فص عويسي 70

مانجا كيت 35

مانجا اوستون. 35

مانجا هايدي. 35

مانجا تيمور. 60

مانجا عصير. 20

خوخ نكتلين اوردنى 60

خوخ طعميه. 75

برتقال بلدي 25

برقوق قلب احمر 50

برقوق اصفر سوري 50

شمام عراقي 20

بطيخ. سيدي براني 15

كانتلوب عرايشي فااااخر 20

كانتلوب سيناوي20

افوكادو اوغندي 150

عنب احمر وابيض كريمسن 30

عنب 15

موز بلدى 22.5

تفاح احمر سكري 55

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