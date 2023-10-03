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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

كارت الخدمات المتكاملة 2023.. كيفية حجر كشف طبي

كارت الخدمات المتكاملة
كارت الخدمات المتكاملة

كارت الخدمات المتكاملة 2023.. يسعى الكثير من ذوي الهمم إلى معرفة التفاصيل الكاملة لحجز الكشف الطبي بغية التمكن من الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، والتي تتطلب مجموعة الخطوات، للتمكن من حصول الفرد  على العديد من المميزات.

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استلام كارت الخدمات المتكاملة

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تفعيل كارت الخدمات الحكومية الموحد وطريقة استخراج بدل تالف

 بطاقة الخدمات المتكاملة

ومن بين مميزات بطاقة الخدمات المتكاملة، إمكانية الجمع بين معاشين لذوي الإعاقة، الدمج في مدارس التعليم الأساسي لذوي الإعاقة، والإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية، التعيين بنسبة 5% من عدد العاملين بالوظائف الحكومية، والكشف المجاني في المستشفيات لذوي الإعاقة.

خطوات حجز الكشف الطبي للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة

- في البداية يجب الدخول على موقع المجالس الطبية.

- عليك اختيار حجز موعد الكشف الطبي.

- إدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة

- تدوين الاسم اسمك رباعي وتاريخ الميلاد.

- تحديد النوع سواء ذكرا أم أنثي.

- تحديد الحالة الاجتماعية، وإدخال المدينة التي تسكن بها.

- توضيح الوظيفة  وكتابة رقم التليفون.

- يجب تحديد نوع الإعاقة والنقر على حفظ البيانات.

- أخيرًا ستصلك رسالة تحتوي على موعد الكشف الطبي ومكانه.

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الجريدة الورقية