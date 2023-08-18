تفعيل كارت الخدمات الحكومية الموحد وطريقة استخراج بدل تالف

كارت الخدمات الموحد.. أعلنت محافظة بورسعيد، اطلاق منطومة كارت الخدمات الحكومية الموحد، الذى تم إصداره بالتعاون بين وزارة الإتصالات، وهيئة البريد، كأولي المحافظات المصرية.

وقد كشف المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي، أن كارت الخدمات الموحد في محافظة بورسعيد يستهدف التسهيل على المواطن عبر تقديم مجموعة من الخدمات في كارت ذكي واحد، يشمل خدمات “التموين، التأمين الصحي الشامل، المدفوعات الإلكترونية”.

تفعيل الكارت فور انتهاء توزيعه على المواطنين

وأضاف نائب وزير الاتصالات، فى تصريحات تلفزيونية، أن الكارت سيُفعل فور انتهاء توزيعه، ويشمل خدمات التأمين الصحي، والمدفوعات ويجري ربطه برقم الهاتف المحمول المسجل بالرقم القومي.

ولفت نائب الوزير، إلى أنه سيجري إرسال 50 ألف رسالة أسبوعيًا للمواطنين، للذهاب إلى مكان محدد من بين 25 مكتب بريد، و5 مكاتب تموين، والتأمين الصحي، ومكاتب المحافظة، والتي تقوم بتسليم الكروت، موضحا أن المواطن يتسلم الكارت من أقرب مكان له.

وأشار خالد العطار، إلى أن قانون التأمين الصحي، يُلزم بوجود كارت ذكي، مشيرًا أنه سيتم توزيع الكارت خلال 3 شهور، وسيتم تجربته ببعض الوحدات الصحية وبدالي التموين.

كارت الخدمات الحكومية

فيما أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، على ضرورة الحفاظ على كارت الخدمات الحكومية الموحد من الضياع أو التلف.

ويذكر أنه كانت وزارتا التموين والتجارة الداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهيئة التأمين الصحي الشامل كارت الخدمات الحكومية الموحد في محافظة بورسعيد.

ويهدف الكارت الذي تم إطلاقه على أحدث المعايير بالتعاون مع شركة فيزا الرائدة عالميا فى مجال تكنولوجيا المدفوعات الرقمية إلى توحيد حزمة الخدمات المقدمة للمواطنين في كارت واحد استكمالا لمنظومة التحول الرقمي وفي إطار حرص الحكومة على بناء اقتصاد رقمي.

بدل تالف وفاقد للكارت الموحد

وأوضحت وزارة التموين أنه يتطلب ضرورة حفظ رقم التعريف الشخصي الخاص بالكارت الموحد، وعدم وضعه في أي مكان يكون مقرونا بالكارت؛ حيث إن الكارت ورقم التعريف الشخصي مسئولية صاحبه لذا يجب المحافظة عليهما وتجنب فقدانهما، مؤكدة على ضرورة تجنب خدش أو ثنى أو ثقب البطاقة، كما ينصح بالاحتفاظ بإيصالات الصرف الإلكترونية.

وتعتبر كافة العمليات التي تتم باستخدام البطاقة على آلات نقاط البيع باستخدام رقم التعريف الشخصي الخاص بالبطاقة هى مسئولية صاحب البطاقة مسئولية مطلقة.

وفي حالة إدخال بصمة خاطئة أكثر من 7 مرات سيتم إيقاف الكارت وسيتحمل المواطن تكلفة إصدار كارت بديل.

وعند فقدان الكارت أو رقم التعريف الشخصي أو تلف الكارت، أكدت وزارة التموين أنه يجب الإبلاغ فورًا عن طريق الاتصال بالخط الساخن لمنصة مصر الرقمية على رقم 15999 لإيقافه وعدم السماح بإجراء أي تعامل عن طريقه.

مصاريف استخراج الكارت الموحد

وعند فقد الكارت أو سرقته أو تلفه يتحمل حامل الكارت مصاريف إصدار الكارت البديل، ولاستخراج بدل فاقد أو تالف، يقوم المواطن بالدخول على منصة مصر الرقمية digital.gov.egواستخدام خدمة بدل فاقد أو تالف للبدء فى إجراءات استخراج الكارت الجديد والذي سيتحمل تكلفة طباعته صاحب الكارت وهى 300 جنيه، ويتم إعادة طباعة الكارت خلال ١٠ أيام عمل.

ويقوم المواطن بطلب بدل تالف قبل انتهاء صلاحية الكارت (ثلاث سنوات) بشهر حتى لا يتأثر استخدامه للخدمات.

وعند الاستعلام عن خدمات وتطبيقات الكارت الموحد، يمكن الاتصال بالخط الساخن لمنصة مصر الرقمية على رقم 15999.