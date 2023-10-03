حمى الضنك تحاصربنجلاديش.. ما القصة؟

حمى الضنك.. تعد عدوى فيروسية يصاب الإنسان بها عن طريق البعوض، حيث أنها قد تتسبب في حالة من الإعياء الشديد لدى المصابون، وينجم عنها العديد من الوفيات في العالم، وهو الحال في بنجلاديش والتي يحاصرها الفيروس، وتعيش حالة من الرعب في وقت تكافح فيه المستشفيات لرعاية المرضى.

وفيات حمى الضنك في بنجلاديش

وكشفت آخر البيانات في بنجلاديش، أن الوفيات الناجمة عن أسوأ تفش لحمى الضنك في بنجلاديش تجاوز الألف هذا العام، وأنه لقي 1017 شخصًا حتفهم حتى الآن في العام الجاري، كما أصيب ما يقرب من 209000 شخص، وتتوطن حمى الضنك في الدولة الواقعة في جنوب آسيا، وتصل العدوى إلى ذروتها خلال موسم الرياح الموسمية بين يوليو وسبتمبر.

منظمة الصحة العالمية

وقد حذرت منظمة الصحة العالمية في سبتمبر من أن بنجلاديش تشهد أسوأ موجة تفش لحمى الضنك في تاريخها، حيث أوضح مدير المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس أن الوباء يمارس ضغطا هائلا على النظام الصحي في بنجلاديش.

أعراض حمى الضنك

وتشمل أعراض حمى الضنك، وجود في ارتفاع درجة الحرارة، وآلام في العظام، وإعياء، وتستمر من 3 إلى 5 أيام، أعراض مشتركة بين كثير من الأمراض الشائعة كالبرد والإنفلونزا، والنزلات المعوية والحمى، وتنتشر حمى الضنك بالتزامن مع ارتفاع درجات حرارة الجو، وتختفي مع الراحة ومخفضات الحرارة، وشرب السوائل.

طرق انتقال حمى الضنك

وتنتقل حمى الضنك عن طريق لدغة بعوضة الزاعجة، حيث تقوم البعوضة السليمة باكتساب الفيروس عندما تتغذى على دم الشخص المصاب، وعند انتقالها لتتغذى على دم الشخص السليم تنقل إليه الفيروس، وتتسبب الحمى الشديدة وفي بعض الحالات يمكن أن تؤدي إلى الوفاة.