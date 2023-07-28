القومية لمكافحة الفيروسات: تجربة مصر في القضاء على فيروس سي تدرس عالميًا

قالت الدكتورة منال حمدي السيد، عضو مؤسس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، إن مصر أول بلد يحصل على شهادة التخلص من فيروس سي والفيروسات الكبدية عموما.

وأضافت الدكتورة منال حمدي السيد، عضو مؤسس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت"، على فضائية "سي بي سي"،: "الدولة المصرية حققت تقدما كبيرا في مجال إنتاج أدوية وعلاج فيروس سي".



وأشارت الدكتورة منال حمدي السيد، عضو مؤسس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية،: "مصر حققت تجربة رائدة في مواجهة فيروس سي منذ عام 2014"، موضحه: "حملة 100 مليون صحة السبب الرئيسي في القضاء على فيروس سي".

وأوضحت الدكتورة منال حمدي السيد، عضو مؤسس اللجنة القومية لمكافكة الفيروسات الكبدية،: "تجربة مصر في القضاء على فيروس سي فريدة من نوعها عالميا"، مشيرة: "تجربة الدولة المصرية في القضاء على فيروس سي والتعامل معه تدرس عالميا".

وأولت الدولة المصرية اهتمامًا بالغًا لمواجهة التهاب الكبد الفيروس c، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للحد من انتشار الفيروس وعلاج قوائم الانتظار والحالات المكتشفة، والمشاركة في الجهود الدولية في مكافحة الأمراض غير السارية.

ولعب صندوق تحيا مصر دورا بارزا في معاونة أجهزة الدولة في مكافحة هذا المرض، كانت البداية بالمشاركة في القضاء على قوائم انتظار مرضى الفيروس الذين فاق عددهم 250 ألف مريض وتوفير العلاج المجاني لهم، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، كخطوة أولى اتخذتها الدولة لمحاصرة هذا المرض.