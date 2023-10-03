الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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الصحة: نتبنى شعارا جديدا بحق المواطن في الكمال البدني والجسدي (فيديو)

الدكتور حسام عبد
الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة إن كشف إنجازات وزارة الصحة والسكان الذي قدمته  الوزارة في مؤتمر حكاية وطن  لم يكن سيحدث  لولا توجه الدولة المصرية  مدعوماً   برأس الدولة وهو الرئيس عبد الفتاح السيسي  بتغيبر مفهوم الصحة من حق المواطن في العلاج  إلى حق المواطن  في الكمال البدني والجسدي والاجتماعي وهو التعريف العالمي للصحة وتحت هذا الاتجاه إنهمرت الانجازات .

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الصحة: تقديم 292 ألف خدمة في المبادرات الرئاسية وجميع التخصصات الطبية


واستشهد عبد الغفار خلال مداخلة  عبر برنامج " كلمة اخيرة " وتقدمه الاعلامية لميس الحديدي المذاع على قناة ON،  بقضية فيروس سي التي توشك مصر على تسلم شهادة من الصحة العالية بخلوها من الفيروس  بعد أن كانت مصر من أعلى معدلات الانتشار على مستوى العالم،   حيث يندرج  النجاح  في ذلك تحت تغير مفهوم  قضية فيروس سي من فكرة تقديم وتوفير العلاج إلى الاستهداف والقضاء عليه ليس  فقط عبر توفير العلاج بل وتصنيعه أيضاً وحملة 100 مليون صحة وهي أكبر حملة على مستوى العالم     حققت نجاحاً كبيراً في هذا الصدد.

مواصلة العمل عبر زيادة  المدن الطبية والتوسع  في المبادرات

ولفت إلى أن الفترة القادمة سوف يتم مواصلة العمل عبر  زيادة  المدن الطبية والتوسع  في المبادرات وزيادة عدد الاسرة في المستشفيات جنباً إلى جنب  مع الاهتمام بالقضية السكانية وهي المشكلة الكبرى عبر تغيير الخصائص الانجابية للمواطن المصري  حتى لاتستمر الزيادة في عدد السكان التي تأكل عوائد التنمية. 

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