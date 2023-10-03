الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

ناقد رياضي : أوسوريو لن يرحل عن الزمالك حاليا

أوسوريو
أوسوريو

أكد الناقد الرياضي بليغ أبوعايد، أن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي في "حكاية وطن" لها تأثير إيجابي كبير على الرياضيين، خصوصا بعدما أكد خلال حديثه مع وزير الشباب والرياضة أنه يعرف تماما كل الأزمات والمشاكل التي يعاني منها الرياضيين في مصر.

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وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "هناك لاعبين كثيرة في الزمالك وبعضهم غير جاهز ولا يظهر بالمستوى المطلوب، عكس الأهلي الذي يعتمد على عدد كبير من العناصر وأخرهم افشة عندما شارك في لقاء سانت جورج كان نجم اللقاء".

وأضاف: "أوسوريو لن يرحل حاليا، وسيحصل على فرصته في الفترة المقبلة، ويجب الإشادة بجمهور الزمالك بعد الدعم الكبير الذى حظى به الفريق منهم خلال لقاء أرتا سولار، وكذلك جماهير الأهلي كانت تحفز وتدعم الفريق بشكل قوي وذهبوا لمواجهة سانت جورج الاثيوبي من أجل الاستمتاع بفريقهم".

وواصل: "الأهلي سجل 7 أهداف في سانت جورج، ولم يشارك المهاجمين حتى الآن (صلاح محسن - موديست)، والهدف الرئيسي من ضم المهاجم الفرنسي لصفوف الفريق، هو دعم الفريق في بطولة الدوري الإفريقي وكأس العالم للأندية".

وتابع: "وجهة نظر نادي إنبي قوية في ملف موضوع المشاركة في كأس السوبر للأندية الأبطال، ولديه كامل الحق في المطالبة بالتواجد في البطولة".

وختم: "الروح رائعة بين المرشحين في نادي الزمالك، والجميع جاء ليخدم النادي وهو ما أصبح يُدركه الجمهور جيدًا".

 

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