الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

النيجر.. مراسلون بلا حدود تدعو إلى إطلاق سراح صحفي محتجز

سلطات النيجر
سلطات النيجر

دعت مراسلون بلا حدود، يوم الاثنين، سلطات النيجر إلى الإفراج "فورا" عن صحافي من النيجر اعتقل قبل يومين لسبب غير معروف حتى الآن.

"منذ اعتقال الصحفية سميرة سبو من منزلها في 30 سبتمبر، لم تتلق عائلتها أي أخبار عنها. وتدعو مراسلون بلا حدود سلطات النيجر إلى الكشف عن مكان احتجازها والسماح لمحاميها برؤيتها. يجب إطلاق سراحها دون تأخير»، كتبت مراسلون بلا حدود على X (تويتر سابقا).

ووفقا لموقع Aïr info، تم اعتقال سميرة سابو "حوالي الساعة 17:30 (16:30 بتوقيت جرينتش) في نيامي".

ولم يعرف بعد سبب اعتقالها.

سجن الصحفي في يونيو 2020 وحوكم بتهمة التشهير بعد منشورات تتعلق بالمبالغة في فواتير مشتريات المعدات العسكرية، قبل تبرئته.

وقد ألقي القبض عليها بناء على شكوى قدمها ساني محمدو إيسوفو، نجل الرئيس السابق محمدو إيسوفو (2011-2021) ونائبه السابق لرئيس أركانه.

يحكم النيجر منذ أكثر من شهرين نظام عسكري وصل إلى السلطة في انقلاب أطاح بالرئيس المنتخب محمد بازوم.


 

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