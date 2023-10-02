مدغشقرعلى صفيح ساخن

استخدمت الشرطة الملغاشية الغاز المسيل للدموع، يوم الاثنين، ضد مرشحي المعارضة في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في أوائل نوفمبر أثناء تجمعهم مع عدة مئات من أنصارهم في ساحة في وسط العاصمة.

يتوجه شعب مدغشقر إلى صناديق الاقتراع في 9 نوفمبر لاختيار رئيسه وحكامه القادمين، وتجري الاستعدادات للتصويت في الجزيرة الواقعة في المحيط الهندي منذ عدة أسابيع في أجواء متوترة.

وكان أحد عشر مرشحا ومعارضا، من بينهم الرئيس السابق مارك رافالومانانا، قد دعوا إلى تجمع حاشد في وقت مبكر من صباح اليوم في ساحة 13 ماي، مسرح جميع النزاعات السياسية في مدغشقر.

وكان العديد من هؤلاء المرشحين على رأس الموكب قبل وقت قصير من الساعة 09:00 بتوقيت جرينتش عندما أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.

ورافق حراسه الشخصيون الرئيس السابق رافالومانانا بعيدا عن الغاز المسيل للدموع، إلى فناء مبنى، كما لاحظ صحافي في وكالة فرانس برس.

ولم تأذن السلطات بتجمع المعارضة. وطوقت عدة مئات من ضباط الشرطة الميدان منذ الصباح الباكر.

وفي خطاب متلفز مساء الأحد، ندد الرئيس المنتهية ولايته أندري راجولينا بالأزمة السياسية "الناجمة عن العدم".

يتنافس ثلاثة عشر مرشحا للانتخابات المقبلة ، بما في ذلك الرئيس المنتهية ولايته ، 49 عاما ، الذي وصل إلى السلطة في عام 2009 بعد تمرد أطاح بمارك رافالومانانا.تم حظر أندري راجولينا من الترشح في عام 2013 ، وانتخب أندري راجولينا في عام 2018.

وفي الشهر الماضي، ندد عشرة مرشحين من المعارضة ب"انقلاب مؤسسي" دبره راجولينا، بعد سلسلة من الأحكام القضائية التي من شأنها أن تفضل الرئيس المنتهية ولايته في الفترة التي تسبق الانتخابات.



