«حقوق جنوب الوادي» تستقبل طلابها بأعلام النصر وحلوى المولد (صور)

شهد الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، احتفال كلية الحقوق، ببدء العام الجامعي الجديد ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤، حيث أقامت رعاية الشباب بالكلية معسكرا لاستقبال الطلاب الجدد والقدامى، وقد جاء معسكر هذا العام مميزا بعدما رفرفت الأعلام على مدخل الكلية احتفالا بالذكرى الخمسين لنصر أكتوبر المجيد، بجانب توزيع حلوى المولد على الطلاب والطالبات بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

وحرص عكاوى على تفقد معسكر استقبال الطلاب، حيث اصطف الطلاب حاملين الأعلام وهم يرددون تحية العلم، قبل أن يهتف الجميع "بلادي بلادي .. لكى حبي وفؤادي" ..كما تم توزيع حلوى المولد النبوي الشريف على الطلاب، مما أدخل البهجة والسرور فى نفوسهم وأدار رئيس الجامعة، حوارا أبويا مع الطلاب، ووجه لهم العديد من النصائح، مؤكدا على أهمية الحرص على حضور المحاضرات والمشاركة في الأنشطة المتنوعة التى تساهم في بناء وتكوين الشخصية، موجها التهنئة لجميع الطلاب ببدء العام الجامعي الجديد، والذي يتزامن مع ذكرى المولد النبوي الشريف، والذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، داعيا الله أن يحفظ مصر من كل سوء وأن ينعم عليها بمزيد من الرخاء والازدهار، فى ظل القيادة الرشيدة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ومؤسس الجمهورية الجديدة.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد رشدي، عميد كلية الحقوق بقنا، أن مشاركة الطلاب فى الاحتفال بالذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، يعزز قيم الولاء والانتماء لديهم، مقدما التهنئة للقيادة السياسية بهذه المناسبة الوطنية التي يفخر بها كل مصرى، كما وجه التهنئة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعة، والسادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وطلاب وطالبات الكلية بمناسبة المولد النبوي الشريف داعيا الله عز وجل أن يحفظ مصر وأن يعم السلام والرخاء والازدهار في بلدنا الحبيب.

وكان عميد الكلية قد اطمأن على حسن استقبال الطلاب، وتوعيتهم والرد على أسئلتهم عن أماكن المحاضرات، مؤكدًا على أهمية المشاركة في جميع الأنشطة الطلابية بالكلية والتي تستهدف الاهتمام بتنمية مواهب الشباب وطاقات الإبداع والابتكار لديهم.

وتضمن المعسكر قيام رعاية الشباب بالكلية بتوزيع بروشور (اعرف كليتك) على الطلاب الجدد مدون فيه كل المعلومات الخاصة بالكلية وكيفية حصول الطلاب على الخدمات المتنوعة.