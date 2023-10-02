السيسي يطالب بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية: "عاوزين العالم يشهد على إرادة الشعب" (شاهد)

طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي الحضور في قاعة مؤتمر "حكاية وطن" بالدعاء إلى الله معه قبل إعلان ترشحه إلى الانتخابات الرئاسية.

وتابع "السيسي" خلال كلمته في الجلسة الختامية لمؤتمر "حكاية وطن"، اليوم الإثنين، قائلا: "يا رب إن كان في غيري أولى مني فوفقه ويسر له يا رب، ولو كنت أنا أولى بها فوفقني ويسر لي".

وأشار إلى: “أنه يلبي نداء الشعب المصري مرة أخرى، وعقد العزم على خوض الانتخابات الرئاسية”، متابعا: "أعدكم أن تكون امتداد للسعي المشترك لأجل مصر وشعبها".

وانطلقت فعاليات مؤتمر حكاية وطن "بين الرؤية والإنجاز"، أول أمس السبت بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور الرئيس السيسي وعدد من الوزراء المعنيين.

إنجازات الدولة المصرية

وقد شهد المؤتمر استعراض لإنجازات الدولة المصرية على مدار تسعة سنوات من قبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، حيث شهدت الجلسة الأولى التركيز على قطاعات الطاقة والبنية التحتية، وشارك فيها الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.

جلسات اليوم الثاني

كما شهد اليوم الثاني لمؤتمر حكاية وطن التركيز على المشروعات القومية والبنية التحتية) و(الأمن المائي والغذائي) بمشاركة الدكتور على مصيلحي، ووزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري.

جلسات اليوم الثالث

فيما يشهد مؤتمر حكاية وطن اليوم الاثنين والاخير عقد ثلاثة جلسات الاولى حول السياسة الخارجية والأمن القومي و الثانية جلسة العدالة الاجتماعية والصحة ويحضرها سامح شكري وزير الخارجية والمستشار عمر مروان وزير العدل، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، يتم خلال هذه الجلسات مناقشة قضايا الأمن القومي والعلاقات الدولية، وينتهي المؤتمر بالجلسة الختامية التي تنطلق مساءً.

تفعيل المشاركة المجتمعية

ويأتي مؤتمر حكاية وطن في إطار حرص القيادة السياسية على تفعيل المشاركة المجتمعية وتعزيز الحوار مع المواطنين خاصة الشباب ودورهم في مساندة جهود الحكومة لتنفيذ المشروعات القومية وخطط التنمية الاقتصادية.