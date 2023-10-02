صحة سوهاج تكثف المرور علي عدد من وحدات الرعاية الأساسية

بناء علي توجيهات الدكتور سامي النجار وكيل وزارة الصحة بسوهاج بضرورة تكثيف المرور علي وحدات الرعاية الأساسية ومراكز طب الأسرة وذلك للتأكد من انتظام سير العمل وتقديم الخدمات الطبية المنوطة بها للمواطنين المترددين عليها

قام الدكتور أحمد عبدالكريم وكيل المديرية يرافقه الدكتور محمد عاطف مدير إدارة الرعاية الأساسية بالمرور على عدد من وحدات الرعاية الأساسية بمركزي أخميم و سوهاج حيث تفقد سير العمل بوحدات جزيرة محروس ، الحواويش ، المركز الحضري بأخميم ، الروافع . و شدد وكيل المديرية علي ضرورة التزام الأطقم الطبية وجاهزيتهم وتقديم خدمة طبية تليق بالمواطن . كما أكد علي التزام الأطقم الطبية بالذي الخاص بكل فئة من الفئات الطبية والظهور بمظهر يليق بمقدمي الخدمة الطبية .

ومن جانبه أوضح وكيل وزارة الصحة أن القيادة السياسية تولي صحة المواطن كل الإهتمام و تقدم الدعم للمنظومة الطبية بإستمرار

وفي نفس السياق تفقد ايضا وكيل المديرية مستشفي أخميم المركزي و المرور علي استقبال المستشفي والعيادات الخارجية و الحضانات و قسم النساء . حيث اشاد بانتظام العمل بالمستشفي وتواجد والتزام الأطقم الطبية