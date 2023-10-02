الاستماع لأقوال شهود عيان بحادث إنهاء حياة عامل في الطالبية

استمع رجال المباحث لأقوال شهود عيان لكشف ملابسات إنهاء حياة عامل بمنطقة الطالبية، وذكروا أن المتهم اعتدى على المجني عليه بسلاح أبيض، خلال تشاجرهما، كما تم فحص كاميرات المراقبة المحيطة بمسرح الجريمة.

واعترف المتهم أمام رجال المباحث بإنهاء حياة المجني عليه، نتيجة خلافات بينهما، وأرشد عن السلاح المستخدم في ارتكاب الحادث.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد بإنهاء حياة أحد الأشخاص نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض، بمنطقة الطالبية.

اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم

بتكثيف التحريات تبين للمقدم أحمد فاروق رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية، أن مشاجرة نشبت بين شخصين، نتيجة خلافات بينهما، انتهت بمقتل أحدهما، عقب تعرضه لاعتداء بسلاح أبيض.

حدد رجال المباحث هوية المتهم، وبإعداد كمين له تمكنوا من القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، وأرشد عن السلاح الأبيض المستخدم في إنهاء حياة المجني عليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.