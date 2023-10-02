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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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مستشار الرئيس للصحة يعلن موعد الانتهاء من تشييد مصنع البلازما (فيديو)

الدكتور محمد عوض
الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الص

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، أن هناك إنجازات كبيرة في قطاع الصحة خلال السنوات الماضية.

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السيسي: مشروع مشتقات البلازما بدأت فكرته عندما كنت وزيرًا للدفاع

وقال محمد عوض تاج الدين في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم" مساء اليوم،:"مؤتمر حكاية وطن عرض رؤية شاملة لما تم تنفيذه من إنجازات في القطاع الصحي".

أضاف محمد عوض تاج الدين:" الدولة عملت على تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل والقضاء على قوائم الانتظار من خلال العديد من المبادرات الرئاسية الصحية ".

الانتهاء من مصنع البلازما في مصر سيكون عام 2026

وتابع محمد عوض تاج الدين:" البلازما مكون من مكونات الدم وتشكل 55 % من الدم"، موضحا: :" الانتهاء من مصنع البلازما في مصر سيكون عام 2026 ، وبعد الانتهاء من المصنع سيتوفر لدينا منتج البلازما في مصر بما يضمن عدم تواجد نقصها نهائيا".

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