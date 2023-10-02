الإثنين 02 أكتوبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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السيسي: مشروع مشتقات البلازما بدأت فكرته عندما كنت وزيرًا للدفاع

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مشروع مشتقات البلازما كان حلما بدأ عندما كنت وزيرا للدفاع، مضيفا: "الدولة المصرية كانت فكرت في الموضوع ده قبل كدة لكن لم يتحقق".

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جلسات اليوم الثالث من مؤتمر حكاية وطن بحضور السيسي (بث مباشر)

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وأضاف السيسي خلال كلمته في مؤتمر "حكاية وطن" اليوم الإثنين: "إحنا حطينا الهدف وقعدنا نلف حوالين منه لغاية ما خلص واتحقق"، متابعا: "أنا من ساعة 2012 وبحاول المشروع ده يطلع للنور".

وأوضح أن كل الشركات العالمية التي لها اسم يمكن يستخدم لم تتعاون معنا، مضيفا: "إحنا كنا مصرين إننا نعمله على الأسس اللي اتعمل عليها والشراكة تحمل اسم الشركة العالمي وتكون معانا في كل الإجراءات علشان يكون في مصداقية".

كورونا أعاد إحياء مشروع البلازما

وذكر أن الدولة لم تستطع تنفيذ المشروع حتى جاءت جائحة كورونا التي غيرت الفكر العالمي وكانت الفرصة متاحة فحصدنها ونفذنا مشروع مشتقات البلازما.

وتابع: "لقينا الناس غيرت الخريطة بتاعتها وكانوا مستعدين أنهم يشتغلوا مع مصر وتم عمل الاتفاق وكنا عايزين المصنع يكون شغال في عام 2024، ولكن تم الاتفاق على أن المصنع يكون شغال هنا في 2026".

 

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