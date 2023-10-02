السيسي: أرشح نفسي تلبية لنداء الوطن لاستكمال الحلم في مدة رئاسية جديدة

ألقى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية؛ كلمة فى ختام مؤتمر "حكاية وطن" بالعاصمة الإدارية؛ أعلن فيها تلبية نداء الوطن مرة أخرى وعقد العزم على ترشيح نفسه لكم، لاستكمال الحلم فى مدة رئاسية جديدة.

وقال السيسي: إننى قد بذلت الجهد وصدقت العهد، قدر ما استطعت.. وتجردت للوطن، مخلصا له العمل والنوايا.

وكما لبيت نداء المصريين من قبل.. فإننى ألبى اليوم، نداءهم مرة أخرى.. وعقدت العزم على ترشيح نفسى لكم، لاستكمال الحلم فى مدة رئاسية جديدة.. أعدكم باذن الله بأن تكون امتدادا لسعينا المشترك، من أجل مصر وشعبها.

ودعا السيسي كل المصريين إلى المشاركة فى هذا المشهد الديمقراطى.. ليختاروا بضميرهم الوطنى المتجرد، من يصلح.. والله يولى من يصلح.



واختتم السيسي حديثه: "تلك دعوتى الصادقة.. وهذه إرادة المصريين.. التى أحترمها، وأعمل بها ولها..شعب مصر العظيم، إن نبتة الأمل تزدهر دائما بالعمل.. والصدق فى القول والتجرد فى العمل، هما السبيل الذى نبلغ به الحلم معا باذن الله.