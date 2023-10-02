الالاف من أهالي الوادي الجديد يحتفلون بانتصارات أكتوبر في ميدان الساحة

شهدت محافظة الوادي الجديد بميدان الساحة بمدينة الخارجة، بحضور الآلاف من سكان المحافظة، احتفالات في ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، تضمنت عروضاً فنية متنوعة. بمشاركة فرقتي المنيا والوادي الجديد للفنون الشعبية وفرقة أسيوط للموسيقى العربية وعدد من المطربين، بالإضافة إلى إجراء سحب لتوزيع الجوائز على الجماهير.

تأتي احتفالات الذكرى في ظل الفرحة والفخر الوطني لما حققته مصر في حرب أكتوبر المجيدة. وتعد هذه الاحتفالية فرصة لأهالي الوادي الجديد للتجمع والاحتفال معًا، وتعبيرًا عن انتمائهم ودعمهم لوطنهم.

تمتاز الفقرات الفنية المتنوعة المقدمة في الاحتفالية بجمالياتها وإبداعها، حيث يقدم الفنانون المحليون فقرات متنوعة من الفنون الشعبية التي تعكس ثقافة وتراث المنطقة. كما تضم الاحتفالية فرقة أسيوط للموسيقى العربية التي تأسست بهدف الحفاظ على التراث الموسيقي المصري الأصيل.

بالإضافة إلى الفقرات الفنية، تشمل الاحتفالية أيضًا توزيع جوائز على الجماهير، مما يضفي جوًا من المرح والحماس على الحضور. تعد هذه الجوائز مكافأة للحضور المشارك وتعكس تقدير السلطات المحلية للدور الذي يلعبه المجتمع في تعزيز الوحدة والروح الوطنية.

يأتي هذا الاحتفال في إطار الجهود المستمرة للحفاظ على الذكرى الوطنية وتعزيز الانتماء الوطني بين سكان المحافظة. وتعكس هذه الاحتفالية الروح الوطنية العالية والفخر بتراث الوادي الجديد واهتمام السلطات المحلية بتعزيز الهوية الثقافية الخاصة بهم.

بهذه الطريقة، تساهم الاحتفالية في توحيد الجماهير وتعزيز الانتماء الوطني، وتعتبر فرصة للشباب والعائلات للاحتفال والترفيه، وإظهار التضامن والروح الوطنية التي تجمع المجتمع المحلي في محافظة الوادي الجديد.