بالحلوى والورود.. كلية التربية بنين تستقبل طلابها الجدد والقدامى

نظمت إدارة كلية التربية بنين بالقاهرة بجامعة الأزهر مراسم استقبال للطلاب الجدد والقدامى، والتي بدأت بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية.



كما شهدت مراسم الاستقبال محاضرة توعوية ولقاء تعريفي للطلاب الجدد والقدامى، بحضور سعادة الأستاذ الدكتور جمال الهواري، والدكتور حمدي أحمد طه مدير وحدة الريادة الطلابية والإرشاد الأكاديمي والتي وجه فيها الطلاب إلى كيفية استكمال إجراءات الالتحاق بالكلية.

ومن جانبه، وجه الأستاذ الدكتور جمال الهواري إلى ضرورة الالتزام في حضور المحاضرات والمشاركة الفاعلة في الأنشطة المختلفة التي تنظمها الكلية، مؤكدا على ضرورة التزام الجميع بالقيم الجامعية والأزهرية الوسطية.

وكان في استقبال الطلاب نخبة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، والتي شكلت مجموعة من اللجان الفرعية التي تُسهل عملية استيفاء الأوراق، واختيار الشعب الدراسية المختلفة للطلاب.

ومن جانبهم، أكد الطلاب على سعادتهم البالغة باهتمام الكلية بطلابها وبهذا التنظيم الرائع، مؤكدين على جدية الدراسة وعزمهم على التفوق العلمي.

جاء ذلك، لليوم الثاني على التوالي وبرعاية من الدكتور خالد عرفان عميد الكلية، والدكتور جمال الهواري وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور عطية السيد وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، وبالتعاون مع وحدة الإرشاد الأكاديمي بالكلية وفي إطار استقبال الطلاب الجدد والقدامى في بداية العام الدراسي الجديد 2023- 2024م.

نائب رئيس جامعة الأزهر بأسيوط وعمداء الكليات يشاركون الطلاب القدامى والمستجدين مراسم تحية العلم

كان شهد الدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي، وعمداء الكليات، حفل استقبال الطلاب القدامى والمستجدين بالعام الجامعي الجديد ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤م، اليوم الاثنين، والذي نظمته إدارة رعاية الشباب برئاسة الأستاذ محمد حسين، وبالتعاون مع فريق طلاب من أجل مصر لاستقبال الطلاب القدامى والمستجدين أمام مبنى الأمانة العامة بأسيوط.

وبدأ الاحتفال برفع العلم وتأدية تحيته وعزف النشيد الوطني؛ تأكيدًا على روح الانتماء والاعتزاز، وذلك بحضور الدكتور إبراهيم شعلان، عميد كلية طب الأزهر بأسيوط، والدكتور علاء جاد الكريم، عميد كلية العلوم، والدكتور جمال سلطان، عميد كلية الصيدلة بنات، والدكتور عماد بريقع، وكيل كلية طب الأسنان للدراسات العليا، والدكتور حمادة مصطفى، وكيل كلية اللغة العربية لشئون الطلاب والتعليم بأسيوط، والدكتور صابر السيد، وكيل كلية اللغة العربية للدراسات العليا بأسيوط، والمحاسب محمد شحاتة، الأمين العام المساعد لفرع الجامعة للوجه القبلي، والسادة أعضاء المكتب الفني بمكتب نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي وإدارة رعاية الشباب بالفرع، وعدد من قيادات الهيكل الإداري بمختلف قطاعات فرع الجامعة.