كلام فى الهوا

الإثنين 02/أكتوبر/2023 - 08:46 م 10/2/2023 8:46:52 PM

«من ليس معى فهو ضدى» وهو مبدأ بعض الناس يعمل على نشر النفاق والرياء بين الناس خاصة وإذا كان صاحب الموقف أو الرأى رئيسك فى العمل. صاحب هذا المبدأ فى العادة شخصية مضطربة ويخاف من التغيير لأنه فاقد ثقته فى نفسه ويعيش فى قلق مستمر. والصورة الذهنية لديه مشوشة يخلط بين الحقيقة والخيال، ولذلك يكون لديه شعور أنه فوق الجميع وأنه يفهم أكثر منهم. ويُعرفه عُلماء النفس أنه شخص مضطرب لا يقبل الرأى المخالف له ولا يكون لديه مرونة فى الاستماع لآراء الآخرين وتمثل تلك الآراء رغم صدورها من متخصصين بأنها غير صحيحة طالما خرجت عن وجهة نظره فى أى مسألة. هذا الأمر لا علاقة له بحرية الاختلاف فى الرأى، لأن الاختلاف فى الرأى لا يفقد للود قضية، ويكون الشخص سويًا فى هذه الحالة مؤمن بمبدأ الاختلاف مع وجود الاحترام والود لأنه يؤدى إلى نتيجة أفضل من الرأى الأحادى، ولا يوجد ضرورة لاستنساخ الأفكار وتطابق الآراء، فالاختلاف يفيد الأمم ويبنى الحضارات، حتى فى الدين يقول المولى عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم « إنك لا تهدى من أحببت ولكن الله يهدى من يشاء» أى من كان المختلف معك أبيك أو أمك أو عمك أو ما نحو ذلك، ولكن أهل السوء يرفضون أن تختلف معهم وقالوا إن لم تكن معى فأنت ضدى.

لم نقصد أحدًا!!