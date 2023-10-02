الإثنين 02/أكتوبر/2023 - 08:45 م 10/2/2023 8:45:48 PM

يوم 1 اكتوبر اتجه 28.5 مليون تلميذ وطالب إلى المدارس والجامعات وهذه قوة وثروة بشرية لا يستهان بها لأن الخريطة السكانية لمصر يشكل الشباب أكثر من 50% من قوتها و25% من مستقبلها مما يعنى أننا قادرون على تغير الوضع الحالى والاستفادة القصوى من هذا الأمل وتلك الطاقة المتجددة أكثر من أى موارد معدنية أو بترولية أو مائية أو زراعية فالعامل البشرى هو الذى يبنى وهو الذى يهدم، ومن ثم إذا كان لدينا هذا العدد من الطلاب فى مراحل التعليم المختلفة فإن بلادنا غنية وقوية وعفية وشابة، وليست بلدًا تعصر أوصالها الشيخوخة أو يضرب جذورها الوهن والضعف فهى مثمرة يانعة.. ولكن ما هو مكون هذه القوة البشرية المتجددة وما هى فرص العمل المتاحة داخليًا وخارجيًا وهل ما نقدمه لهؤلاء من تعليم قادر على المنافسة الدولية وقادر على التطور والبناء وتأهيل عقول متفتحة على الحضارة وأساليب التكنولوجيا الحديثة هذه هى الأسئلة التى علينا إدراكها ومتابعتها، وحسنا فعل الرئيس فى حضوره للمرة الأولى حفل تخرج طلاب الجامعات المصرية وتكريمه للأوائل من شتى القطاعات التعليمية هذا وإن كانت الحفلة تكرم خريجى ذات التخصصات التقليدية الكلاسيكية مع تغير بسيط فى المسميات مثل «القطاع الطبي» نيابة عن صيدلة واسنان وطب بشرى.... اما التخصصات الجديدة فهى مازالت من نصيب الكليات الأهلية والخاصة والدولية بمصروفات وليست جزءًا من الكليات الحكومية مثلها مثل المناهج واللغات والدراسات التقنية الحديثة التى هى أيضًا فى المدارس الخاصة والدولية وليست فى المدارس الحكومية... لكن على أية حال فإن مشهد تخرج الأوائل والكليات والأساتذة فى حضور الرئيس يؤكد أن هذا هو مستقبل الوطن الحقيقى ... التعليم ثم التعليم ثم التعليم ولا شيء سواه...

وعلى الرغم من هذا فإننا نجد شبابنا الذى تخرج من المرحلة الثانوية والتحق بالجامعة بدأ فى شق طريقه نحو الاستقلالية والحياة العملية هذا الشباب يرى مستقبله مشوشًا وضبابيًا ويركز على الجانب المادى فى اختياراته، وكذلك الجانب المظهرى فالعديد من الطلاب يقولون إنهم يحبون الإعلام، ولذا فقد التحقوا بالكلية لأنهم يريدون أن يصبحوا «مؤثرين» «إنفلونسير» أو «بلوجرز» أو «تيك توك» أو يعملون فى التسويق الإلكترونى أو صناعة المحتوى أو الدوبلاج أو التمثيل.. هذه هى آمال طلاب الإعلام الآن.. عمل يجعل صاحبه أو صاحبته ذا شعبية وفى ذات الوقت يحقق الربح السريع الضخم.. ليس لديهم وقت ولا صبر لأن يكونوا إعلاميين بالشكل التقليدى من كتابة وثقافة ومراسلة وتحقيقات صحفية وحملات وإعداد وتقديم برامج وصناعة أفلام وبرامج ثقافية أو وثائقية.. الإعلام الجديد هو فقط ما يستهوى هذا الجيل الجديد وقد يتجهون إلى تعلم ومزج تقنيات الذكاء الاصطناعى مع الإعلام وبهذا قد نستغنى عن المذيع أو المذيعة أو الصحفى أو المراسل... ولكن من سوف يصمم ويغذى هذا الكائن الآلى الجديد بالمعلومات والمحتوى والأفكار؟ الجيل القادم من الإعلاميين سوف يكون مختلفا شكلًا وموضوعًا ومثله العديد من المهن التى لا نعرف مصيرها ومصيرنا إلا إذا عرفنا قيمة ومعنى العلم.