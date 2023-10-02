أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم الاثنين 2 أكتوبر

يبحث الكثيرون عن أسعار الذهب باستمرار، إذ تنشر الوفد أسعار المعدن الأصفر اليوم الاثنين 2 أكتوبر في ختام تعاملات اليوم.

ويعتبر الذهب هو الملاذ الآمن للكثير من المواطنين، فى ظل اضطراب سوق المعدن الأصفر الذي هو مرتبط بالاقتصاد العالمي سواء فى مصر أو بباقي الدول العربية.

سعر الذهب اليوم الاثنين 2 - 10- 2023

متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

سعر الذهب اليوم في مصر

الذهب عيار 24

عيار 24 بيع 2,442 شراء 2,454 جنيها.

الذهب عيار 22

عيار 22 بيع 2,239 شراء 2,249 جنيها.

الذهب عيار 21

عيار 21 بيع 2,137 شراء 2,147 جنيها.

الذهب عيار 18

عيار 18 بيع 1,832 شراء 1,840 جنيها.

الذهب عيار 14

عيار 14 بيع 1,425 شراء 1,431 جنيها.

الذهب عيار 12

عيار 12 بيع 1,221 شراء 1,227 جنيها.

سعر الذهب اليوم في مصر

الاونصة بيع 75,955 شراء 76,311 جنيها.

الجنيه الذهب بيع 17,096 شراء 17,176 جنيها.

الكيلو بيع 2,442,286 شراء 2,453,714 جنيها.