الإثنين 02 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

ضبط مسجل خطر بمواد مخدرة وأسلحة نارية في الدقهلية

الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية

قامت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، بإلقاء القبض على مسجل خطر هارب من جناية إطلاق أعيرة نارية، وعثر بحوزته على كميات من مخدر الشابو والحشيش والهيروين، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات لضباط وحدة مباحث مركز شرطة منية النصر أكدتها التحريات السرية، بقيام حمدي أ.و.ع. ويبلغ من العمر 35 عاما، عاطل، ومقيم بالكردي، وله معلومات جنائية مخدرات وسرقة بالإكراه، ومطلوب ضبطه في جناية إطلاق أعيرة نارية وحيازة أسلحة نارية، وضبط وإحضار في واقعة سرقة بالإكراه، والإتجار في المواد المخدرة متخذا من قرية الحميدية مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي والترويج لعملائه.

وبتقنين الإجراءات تمكن ضباط مباحث مركز شرطة منية النصر من ضبط المتهم، وعثر بحوزته على بندقية آلية، وخزنتين مذخرتين، وطبنجة 9 مم بالخزينة مذخرة، و3 أسطوانات هروين تزن كيلو، و2 كيلو حشيش وشابو، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهم بالمضبوطات، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من متحصلات البيع، والأسلحة النارية للدفاع عن النفس، والهاتف لتسهيل التواصل مع عملائه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات.

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