وفد الشرقية يعقد اجتماعًا تنظيميًا استعدادًا للانتخابات الرئاسية| صور

عقدت اللجنة العامة لحزب الوفد بالشرقية، برئاسة النائب اللواء هاني دري أباظة، عضو مجلس النواب وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، اجتماعًا تنظيميًا بمقر حزب الوفد بمدينة الزقازيق، وذلك لمناقشة الاستعدادات الخاصة بالانتخابات الرئاسية، وخطة تحرك الحزب بالمراكز والمدن والأحياء خلال الفترة المقبلة لدعم الدكتور عبد السند يمامة مرشح الحزب في الانتخابات الرئاسية.

جاء ذلك بحضور الإعلامي محمد زكي نائب رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد بالشرقية، والمحامي عمرو عبد الباقي سكرتير عام اللجنة، ورؤساء وسكرتيري عموم لجان الحزب بمراكز محافظة الشرقية.

وأكد اللواء هاني دري أباظة، رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد بالشرقية، علي أهمية الاستعداد الجيد للانتخابات الرئاسية وتجهيز الكوادر الحزبية والأعضاء و خاصة الشباب والمرأة لفعاليات وتحركات الحزب خلال المرحلة القادمة، من أجل دعم رئيس حزب الوفد الدكتور عبد السند يمامة رئيسا لمصر في الانتخابات الرئاسية المقبلة، كما ناقش استراتيجية وخطة العمل، ومنها تبني مشكلات المواطنين العامة والخاصة والمساهمة في ايجاد حلول جزرية لها.

وأشار محمد زكي نائب رئيس اللجنة، إلى أهمية عقد الندوات واللقاءات الجماهيرية بالقرى والعزب والنجوع، لشرح برنامج حزب الوفد الانتخابي والذي يوفر حلولًا لجميع المشكلات التي تعاني منها الدولة المصرية، وكذلك لحث المواطنين على المشاركة الفعالة في انتخابات الرئاسة المقبلة، لدعم الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد ومرشحه في الانتخابات الرئاسية.

وأضاف المحامي عمرو عبد الباقي سكرتير عام اللجنة، قائلًا: كامل الدعم والمساندة لرئيس حزب الوفد الدكتور عبد السند يمامة خلال الانتخابات الرئاسية من أجل فوزه في الانتخابات القادمة، موضحًا أن ذلك لن يأتي إلا بجهد وعمل متواصل من خلال لقاءات وفعاليات مع المواطنين لإقناعهم ببرنامج حزب الوفد والتصويت لصالح رئيسه ومرشحه عبد السند يمامة.