اقرأ غدًا بالوفد.. عبدالسند يمامة: المناخ السياسي جيد

تنشر جريدة الوفد اليومية الورقية في عددها الصادر، غدًا الثلاثاء، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "عبدالسند يمامة: المناخ السياسي جيد".

يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

برنامجي الانتخابي متكامل في الشأن الداخلي والخارجي

د. وجدي زين الدين يكتب: عبدالسند يمامة والأجواء الديمقراطية

الوطنية للانتخابات: حريصون على التجاوب مع كافة الاستفسارات وفحص الشكاوى

تزويد مكاتب التوثيق بأجهزة "تابلت" إضافية لتيسير عمل "توكيلات الرئاسة"

حريق ضخم في مبنى مديرية أمن الإسماعيلية

استشهاد ضابط وإصابة 26 آخرين ولجنة لكشف الملابسات

"فيفا" يفرض غرامات ضخمة على 6 أندية مصرية

برنامج طموح لمرشحي الوفد في انتخابات الزمالك

"الحنبلي": هدفي إعادة الزمالك إلى مساره الصحيح

وياسمين الشريف: إنشاء مركز طبي على أعلى مستوى ومحمد عودة: خارطة طريق لحل أزمات النادي