الصيد يحقق نتائج مميزة بالمجمع التاسع للبطولات المحلية للتنس.. صور

حقق أبطال التـــنس بصـــيد الدقي مراكـــز متميـــزة خلال منافسات (المجمــع التاسع)من البطولات المحلية خلال شهر سبتمبر 2023 والتى أسفرت نتائجها عن الأتي:

أولا بطولة الاسماعيلية ( تصنيفG1)

حصل مجد رامز راتب على المركز الثاني مرحلة رجال فردى، والمركز الثالث مرحلة رجال زوجى، فيما حقق ياسين عبد العزيز المركز الثالث مرحلة 18سنة فردى، بينما جاء أحمد وليد في المركز الثالث مرحلة 14 سنة زوجى.

ثانيا بطولة الأمن المركزي ( تصنيف G2)

توج عمر محمد بالمركز الاول مرحلة 18 سنة فردى، فيما حصل زميله يوسف عماد موريد على المركز الاول مرحلة 14 سنة زوجى والمركز الثانى 14 سنة فردى.

حقق عمر عاصم المركز الثالث مرحلة 16 سنة فردى، وحصلت داره أحمد ياقوت المركز الثالث 14 سنة فردي، فيما جاءت ندى هشام بالمركز الثالث مرحلة السيدات.

واستطاع ياسين محمد الحصول على المركز الثالث مرحلة 14 سنة زوجى، وحقق زميله محمد عبد الحليم المركز الثالث مرحلة 14 سنة زوجى.

ثالثا بطولة المقاولون ( تصنيف G3)

حقق أدم عماد موريد المركز الاول مرحلة 12 سنة زوجى، فيما حصلت مليكة عبد الله المركز الثانى مرحلة 12 سنة زوجى.

وجاء بالمركز الثالث أدم عماد موريد مرحلة 12 سنة فردى ، محمد يحيي مرحلة 18 سنة فردى، كريم أحمد مرحلة 18 سنة زوجى.

رابعا بطولة أهلي الشيخ زايد ( تصنيف G3)

توجت جودى جمال بالمركز الاول مرجلة 16 سنة فردى، وحقق ياسين محمد المركز الاول مرحلة 14 سنة فردى.

وجاء فى المركز الثانى أدم عماد موريد مرحلة 12 سنة فردى، فريدة محمد الفيومي مرحلة 14 سنة زوجى، ليلى محمد مروان مرحلة 16 سنة فردى.

وحصل على المركز الثالث حنين طارق مرحلة 12 سنة زوجى، ندى عمرو مرحلة 12 سنة زوجى، سليم اسلام مرحلة 12 سنة زوجى، يوسف اسلام مرحلة 12 سنة زوجى، فريدة محمد مكى مرجلة 14 سنة زوجى.

خامسا بطولة السليمانية ( تصنيف G3)

توج بالمركز الاول يحيي عمرو مرحلة 12 سنة زوجى، وحصل على المركز الثانى سليم محمد مرحلة 12 سنة فردى وزوجى، هاشم أحمد العربي مرحلة 16 سنة فردى.

وحصلت على المركز الثالث نانسي شريف الغمري مرحلة سيدات فردى، عليا عمرو بدران مرحلة 12 سنة زوجى.