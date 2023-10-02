مكتب طيران هندي يمنع طاقمه من وضع العطور.. اعرف السبب

اقترح مكتب المدير العام للطيران المدني في الهند منع طاقم الطائرة من وضع العطور، خشية أن يؤدي ذلك إلى نتائج إيجابية خاطئة في اختبارات الكحول.

وجاء في اقتراح المكتب أنه "لا يجوز لأي فرد من أفراد الطاقم تناول أي دواء أو تركيبة أو استخدام أي مادة مثل غسول الفم أو جل الأسنان أو العطور أو أي منتج يحتوي على محتوى كحولي، التي قد تؤدي إلى نتيجة اختبار تحليل تنفس إيجابي للمواد الكحولية".

وأضاف المكتب أن "أي فرد من أفراد الطاقم الذي يخضع لمثل هذا النوع من المواد، يجب عليه استشارة طبيب الشركة قبل القيام بمهمة الطيران".

وأشارت الإدارة إلى أن العطور يمكن أن تحتوي على كميات من الكحول، ومن غير الواضح ما إذا كان وضع العطر على الجسم يمكن أن يؤدي إلى نتيجة إيجابية لاختبار التنفس.

وسيتم طرح المقترح للنقاش حتى الخميس، قبل اتخاذ قرار بشأن اعتماده.