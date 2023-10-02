وزير الداخلية يعلن انتهاء الإرهاب العنيف.. نواجه حروب الجيل الرابع حاليًا

قال اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، إن مصر دفعت ثمنًا باهظًا لتحقيق الأمن، وقدمت الشهداء والجرحى من أجل الوطن.

وتابع: “يمكننا القول أن خطر الإرهاب العنيف محدود، ولكن هناك نوع آخر من التهديد وهو حروب الجيل الرابع التي تتبناها جماعة الإخوان الإرهابية وعدد من الحركات وإن اختلفوا معهم في الفكر".

وكشف وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، عن الأرقام غير المسبوقة التي حققتها وزارة الداخلية على مدى السنوات الـ 9 الماضية، من أوقات الاضطرابات إلى الاستقرار الحالي.

انخفاض الجريمة:

وفي كلمة ألقاها في مؤتمر "حكاية وطن" الذي بث عبر قناة "إكسترا نيوز"، قال توفيق إن وزارة الداخلية نجحت في عام 2023 في خفض معدل الجنايات المرتكبة بنسبة 73 مقارنة بعام 2013، فيما تراجعت معدل الجريمة بنسبة 9%.

وأضاف وزير الداخلية أن معدل الكشف عن الجرائم المرتكبة قد ارتفع من 57% إلى 95% في عام 2023 مقارنة بعام 2013، ومن حيث الجنح فقد انخفض بحلول عام 2023 بنسبة 58% ومن عام 2010 إلى 12%.

وتابع أن معدل ضبط الجرائم في عام 2013 كان 20٪، والآن 84٪، وهو رقم قياسي حققته وزارة الداخلية.

