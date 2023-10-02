نائب رئيس جامعة الزقازيق يشهد حفل استقبال الطالبات الجدد

شهد الدكتور عاطف حسين، نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون التعليم والطلاب، اليوم الإثنين، حفل استقبال الطالبات الجدد والقدامى بكلية التربية الرياضية للبنات، والذى يقام تحت إشراف وحضور الدكتورة نادية الصاوي، عميدة الكلية، ووكلاء الكلية، ونخبة من أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

بدأت فعاليات الحفل بعرض فيلم يسلط الضوء على ما تحقق من إنجازات بالكلية في الفترة السابقة، تلاه فقرات فنية ووطنية.

وخلال كلمته هنأ الدكتور عاطف حسين أبنائه الطلاب بالعام الدراسي الجديد والمولد النبوي الشريف وانتصارات أكتوبر المجيدة، معربًا عن سعادته البالغة لتواجده بكلية التربية الرياضية للبنات، مؤكدًا أنها تعد من أكثر الكليات التزامًا، وعلى الطلاب الالتزام بالمحاضرات، والجدية من أجل تحقيق أهدافهم، والمشاركة فى مختلفة الأنشطة الطلابية.

وأضاف نائب رئيس الجامعة أن كلية التربية الرياضية من الكليات المميزة بالجامعة، حيث تعد من أوائل الكليات التي تم اعتمادها بالجامعة، معربًا عن تقديره لجميع الجهود المبذولة من إدارة الكلية في خدمة الطلاب والعملية التعليمية.

ولفت إلى أن الجامعة تقدم الدعم الكامل والمستمر وتوفير كافة سبل الرعاية لأبنائها الطلاب فى مختلف المجالات.