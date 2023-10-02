روسيا تسخر من تصريحات وزيرة خارجية ألمانيا الأخيرة

صرحت وزيرة خارجية ألمانيا "أنالينا بيربوك"، خلال وجودها في كييف، بأن "مستقبل أوكرانيا مع الاتحاد الأوروبي، وقريبًا سيمتد اتحاد الحرية هذا من لشبونة إلى لوغانسك"، حسبما أفادت وسائل إعلام روسية، مساء اليوم الإثنين.

ودفع ذلك المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا للرد عليها بسخرية: "أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أن الاتحاد الأوروبي سيمتد قريبًا من لشبونة إلى لوغانسك، وهذا يعني انضمام روسيا إلى الاتحاد الأوروبي، أو أنها نسيت أن تضيف بضرورة الدوران 360 درجة".

يُشار إلى أن السيدة بيربوك اشتهرت بإطلاق التصريحات المثيرة للسخرية، ومن بينها على سبيل المثال: التحدث عن ضرورة تغيير روسيا لموقفها 360 درجة، أو حول استخدام الدبابات "في عهد نابليون"، أو لضرب المدن التي "تبعد مئات آلاف الكيلومترات عن برلين".

وخلال وجودها في كييف، شددت بيربوك على ضرورة تزويد نظام كييف بحزمة دعم يمكنها أن تساعد أوكرانيا على الصمود.

وخلال زيارة وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى كييف، أشارت بيربوك إلى أنها تقصد هنا تعزيز الدفاع الجوي لأوكرانيا وتوريد موارد الطاقة لها.

ونقلت Bild عن الوزيرة قولها: "أوكرانيا تحتاج إلى درع وقائي من الشتاء".

وأشارت إلى أن برلين في جميع الاحتمالات لن تكون قادرة على تزويد أوكرانيا بمزيد من أنظمة الدفاع الجوي.

وخلصت إلى أن مشكلة توريد هذه المنظومات، يجب أن تحل من قبل الدول الأخرى.

ألمانيا تُعلن انخفاض مُعدل التضخم لأول مرة مُنذ اندلاع الحرب الأوكرانية

أعلنت "ألمانيا"، انخفاض مُعدل التضخم لأول مرة مُنذ اندلاع الحرب الأوكرانية في فبراير من العام الماضي 2022، حسبما أفادت وسائل إعلام ألمانية، مساء اليوم الخميس.

وقالت إن مُعدل التضخم تباطأ في ألمانيا بشكل ملحوظ، إذ انخفض إلى أدنى معدل له 4.5٪. وهذه هي المرة الأولى التي ينخفض فيها معدل التضخم إلى أقل من 5% منذ أن الحرب الأوكرانية.

وتقول الإحصائيات الصادرة الخميس، إن معدل التضخم في ألمانيا انخفض إلى 4.5% في سبتمبر الجاري، مقارنة بـ 6.1% في أغسطس.