الكرملين يُعلّق حول إعلان مولدوفا تخليها عن الغاز الروسي

أكد متحدث الكرملين "دميتري بيسكوف"، بعد إعلان مولدوفا تخليها عن شراء الغاز الروسي، أن على كيشيناو قبل ذلك سداد ديون الغاز المترتبة عليها لروسيا، حسبما أفادت وكالة "تاس" الروسية، مساء اليوم الإثنين.

وأضاف: "الاتصالات بين شركة "غازبروم" الروسية ومولدوفا مستمرة، خاصة وأن الجانب المولدوفي عليه ديون لشركتنا. هناك خلاف حول حجم هذا الدين، وبالتالي الحوار والتفاوض يجب أن يستمر".

ولفت بيسكوف إلى أن مولدوفا بنهاية الأمر تشتري الغاز من السوق الأوروبية وهو روسي المنشأ.

وقال: "السوق الفورية قد تكون اليوم أرخص من الغاز الأنابيب الروسي، ولكن مستقبلًا سيصبح الغاز أكثر كلفة في السوق الفورية".

وفي وقت سابق قال وزير الطاقة المولدافي فيكتور بارليكوف إن البلاد "تحولت بالكامل إلى إمدادات الغاز من الاتحاد الأوروبي"، بعد تلقي "عرض مناسب من الموردين الأوروبيين".

وتشهد مولدوفا أزمة طاقة بسبب ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء، الأمر الذي أثار احتجاجات في البلاد، فيما تترتب عليها ديون طائلة لروسيا بمئات ملايين الدولارات وتتوسل بشكل متكرر تأجيل سدادها.

تحذيرات روسية لـ "مولدوفا" من التورط أكثر في عملية دعم أوكرانيا:

حذرت "روسيا"، نظيرتها مولدوفا من التورط بشكل أكبر في عملية دعم أوكرانيا، مُشيرة إلى ذلك يُعرض أمن المنطقة للخطر، ويُحوّل مولدوفا إلى شريك في جرائم حرب نظام كييف.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا: "أود أن أحذر كيشيناو الرسمية من التورط بشكل أعمق في عملية "دعم" أوكرانيا، الأمر الذي لن يعرض الاستقرار والأمن في المنطقة للخطر فحسب، بل سيحول مولدوفا إلى شريك في جرائم حرب نظام كييف".

دستور مولدوفا:

وأشارت إلى أن الغرب، على الرغم من الوضع المحايد المنصوص عليه في دستور مولدوفا، "يواصل جر" كيشيناو بنشاط نحو النزاع في أوكرانيا.

وأضافت: "لقد حذرنا مرارًا وتكرارًا مسؤول كيشيناو من العواقب الكارثية لمثل هذه الخطوات".