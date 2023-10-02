أصبحت العدوى في "أوكرانيا"، مُقاومة لجميع المُضادات الحيوية تقريبًا، حسبما أفادت صحيفة "فاينانشال تايمز"، مساء اليوم الإثنين.

وبحسب الصحيفة، فقد اكتشف ذلك الأطباء في مستشفى عسكري أمريكي بألمانيا أثناء فحصهم لجندي أوكراني. وقد يكون سبب حدوث مثل هذه الالتهابات هو قلة النظافة في المستشفيات الأوكرانية، وعدم وجود اختبارات لتحديد الدواء الصحيح.

وتابعت الصحيفة أنه نظرًا لأن الأفراد العسكريين الأوكرانيين واللاجئين من أوكرانيا يتلقون العلاج خارج البلاد، فقد بدأت العدوى المقاومة للمضادات الحيوية في الانتشار بنشاط في أوروبا، إلا أن الحكومات ليست في عجلة من أمرها لحل هذه المشكلة.

ويشعر خبراء الصحة بخيبة أمل لأن الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت الشهر الماضي 3 قرارات بشأن مكافحة الأمراض، ولكن لم يتم تخصيص أي أموال لحل هذه المشكلة.

زيلينسكي يُؤكد: أوكرانيا تسعى للانتصار في الحرب

أكد الرئيس الأوكراني، "فولوديمير زيلينسكي"، إن بلاده تسعى للانتصار في الحرب وتحقيق سلام مُستدام وموثوق، حسبما أفادت صُحف دولية، السبت.

وقال زيلينسكي، السبت، إنه بحث مع ممثلي شركات من أمريكا وبريطانيا وألمانيا وتركيا الإنتاج المشترك للأسلحة.

وفي وقت سابق اليوم، صرح منسق الاتصالات الاستراتيجية الأمريكي جون كيربي، بأن التوقف المحتمل لتمويل الحكومة سيؤثر على المساعدات المقدمة للقوات الأوكرانية، وقد تفقد كييف هذا التمويل.

صحفية عربية تُهاجم زيلينسكي وتصفه بـ "الفاشل من العيار الثقيل"

كتبت هديل علي في صحيفة "الوطن" السورية، أن الأخطاء التي ارتكبها الرئيس الأوكراني، "فلاديمير زيلينسكي"، خلال النزاع في كييف حولته إلى شخص فاشل ومكروه من مواطنيه، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية، السبت.

وشددت هديل، على أن الأوكرانيين لن يغفروا أبدًا لرئيس نظام كييف مقتل الآلاف الذين أرسلهم إلى جبهات القتال.

وأضافت: "لن يغفر الأوكرانيون لزيلينسكي أبدًا هذا العدد الهائل وغير الضروري من الضحايا، وسيلتهم القوميون المتطرفون زيلينسكي لأنه في رأيهم أهمل مصالح الدولة".

ووصفت زيلينسكي "بالفاشل من العيار الثقيل" الذي خذل أوكرانيا والغرب على حد سواء.