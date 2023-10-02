القوة الجوية العراقي يهزم أجمك الأوزبكي بدوري أبطال أسيا..(فيديو)

حقق فريق الكرة الأول بنادي القوة الجوية العراقي الفوز على نظيره أجمك الأوزبكي، بنتيجة هدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الثانية ببطولة دوري أبطال أسيا.

أهداف المباراة

سجل الهدف الأول لفريق القوة الجوية العراقي اللاعب على حاسم في الدقيقة 2 من بداية اللقاء، وأضاف سانزهار تورسونوف الهدف الثاني في الدقيقة 48 من زمن الشوط الاول.

وسجل هدف فريق أجمك الأوزبكي اللاعب شيافاش حقنازاري في الدقيقة 81 من عمر المباراة لتنتهي بنتيجة هدفين مقابل هدف.

وكان فريق القوة الجوية العراقي قد تعادل فى اللقاء الأول مع سباهان بنتيجة هدفين لكل فريق، فيما خسر أجمك أمام اتحاد جدة بنتيجة ثلاثة اهداف نظيفة.

فيديو أهداف المباراة

القوة الجوية العراقي يفوز على أجمك الأوزبكي 2-1



شاهد أهداف المباراة #دوري_أبطال_آسيا pic.twitter.com/5V2WiIMQVN — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) October 2, 2023

بطل دوري أبطال أسيا

توقع محمد الدعيع أسطورة الكرة السعودية، بطل دوري أبطال أسيا في النسخة الجديدة.

ويتنافس النصر والهلال واتحاد جدة في دوري أبطال أسيا في النسخة وتعد الفرق الثلاثة من أكثر الفرق المرشحة لنيل اللقب.

قال محمد الدعيع، حارس الهلال والمنتخب السعودي السابق، أن النصر يمتلك حظوظ كبيرة في التتويج بالألقاب هذا الموسم.

وأوضح الدعيع خلال برنامج دورينا غير على القناة السعودية:" أتوقع أن النصر سيحقق لقب دوري أبطال آسيا وكأس الملك في الموسم الجاري، عكس الدوري يحتاج إلى نفس طويل ".

وتأهل النصر إلى دور 16 في كأس الملك السعودي بعد اكتساح النصر بخماسية، ويحتل المركز الخامس برصيد 15 نقطة من الدوري السعودي.

ويواجه النصر نظيره الطائي يوم الجمعة المقبل في الجولة الثامنة من الدوري السعودي.