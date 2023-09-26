الدعيع يتوقع بطل دوري أبطال أسيا

توقع محمد الدعيع أسطورة الكرة السعودية، بطل دوري أبطال أسيا في النسخة الجديدة.

ويتنافس النصر والهلال واتحاد جدة في دوري أبطال أسيا في النسخة وتعد الفرق الثلاثة من أكثر الفرق المرشحة لنيل اللقب.

قال محمد الدعيع، حارس الهلال والمنتخب السعودي السابق، أن النصر يمتلك حظوظ كبيرة في التتويج بالألقاب هذا الموسم.

وأوضح الدعيع خلال برنامج دورينا غير على القناة السعودية:" أتوقع أن النصر سيحقق لقب دوري أبطال آسيا وكأس الملك في الموسم الجاري، عكس الدوري يحتاج إلى نفس طويل ".

وتأهل النصر إلى دور 16 في كأس الملك السعودي بعد اكتساح النصر بخماسية، ويحتل المركز الخامس برصيد 15 نقطة من الدوري السعودي.

ويواجه النصر نظيره الطائي يوم الجمعة المقبل في الجولة الثامنة من الدوري السعودي.