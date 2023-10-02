مطار الأقصر يحتفل بختام موسم التدريب الصيفى لطلاب الجامعات والمعاهد

انطلاقاً من الدور المجتمعى للشركة المصرية للمطارات برئاسة الطيار أحمد منصور رئيس مجلس الادارة، احتفل مطار الأقصر الدولي بختام الموسم التدريبي الصيفي ٢٠٢٣ لطلاب الجامعات والمعاهد.

يذكر ان الشركة المصرية للمطارات تقوم بتوفير برامج تدريبية عملية خلال عطلة الصيف لطلاب الجامعات والمعاهد بما يتوافق مع دراستهم النظرية بهدف إعدادهم لسوق العمل وفقاً لرؤية الدولة المصرية 2030 .

و بالفعل استعان مطار بنخبة من اكفأ العاملين بجميع التخصصات لتدريب الطلاب كلا حسب تخصص دراسته على الواقع العملي بالمطار و في نهاية الدورة التدريبية قدم الطيار/ هشام فريد مدير مطار الأقصر الدولي شهادات التدريب للطلاب وتمنى لهم النجاح والتميز فى الدراسة الجامعية ثم سوق العمل .