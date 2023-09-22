مطار مرسي علم يستقبل ١٣٥ رحلة طيران من ١١ دولة أوروبية على مدار الأسبوع القادم

يستقبل مطار مرسي علم الدولي 135 135‪ رحلة طيران سياحية قادمة من مطارات أوروبا تقل حوالي 27 ألف سائح أجنبى من جنسيات مختلفة وذلك على مدار الأسبوع المقبل بدء من غدا السبت وحتى نهاية الأسبوع حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة ومراجعة الإجراءات الأمنية بصالات الوصول.



وكشفت جداول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات وصول 135 رحلة طيران سياحية قادمة من مطارات 11 دول اوروبية هي ألمانيا وايطاليا وبولندا والتشكيك وهولندا وسويسرا و بلجيكا والنمسا ولوكسمبرج و سلوفاكيا والمجر وذلك على مدار الأسبوع المقبل بدءا من يوم السبت حتى يوم الجمعة المقبلة وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

واستعدت فنادق مرسي علم لإستقبال حوالي 27 ألف سائح أجنبى من جنسيات أوربية مؤكدا أن فرق العلاقات العامة تكون في استقبال السائحين بالورود ومشروبات الضيافة.



