مجلس حكماء المسلمين: السلام السبيل الوحيد لنهضة الأمم والشُّعوب

في اليوم العالمي للا عنف..

أكَّد مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطَّيب، شيخ الأزهر الشَّريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، ضرورة توحيد الجهود والعمل من أجل نشر ثقافةِ التَّسامح والتَّعايش والسَّلام، ونبذ أشكال العنف والتعصب والكراهية والتمييز كافة، مشيرًا إلى أنَّ السلام هو السبيل الوحيد لتقدم الأمم والشعوب ونهضتها.

العالم اليوم أمام تحدٍّ حقيقيٍّ في ظل انتشار دعوات العنف والتعصُّب والكراهية

قال مجلس حكماء المسلمين بمناسبة اليوم الدولي للا عنف، الذي تحتفي به الأمم المتَّحدة في ٢ أكتوبر من كل عامٍ، إنَّ العالم اليوم أمام تحدٍّ حقيقيٍّ في ظل انتشار دعوات العنف والتعصُّب والكراهية وما يشهدُه من حروبٍ ونزاعاتٍ أسفرت عن ملايين اللَّاجئين والمشرَّدين والمهجرين، داعيًا إلى ضرورة تغليب صوت الحكمة والتعايش والحوار.

يبذل مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، جهودًا عديدةً للقضاء على ظاهرة العنف ونشر قِيَمِ السَّلام، وهو ما نصَّت عليه وثيقة أبوظبي التاريخية للأخوة الإنسانية، التي وقَّعها فضيلة الإمام الأكبر وقداسة البابا فرنسيس عام 2019 من أجل السَّلام والعيش المشترك، والتي طالبَتْ قادة العالم وصنَّاع السياسات الدولية والاقتصاد العالمي بالعمل جديًّا على نشر ثقافة التسامح والتعايش والسلام والتدخل فورًا لإيقاف سيل الدماء البريئة ووقف ما يشهدُه العالم حاليًا من حروبٍ وصراعاتٍ وتراجعٍ مناخيٍّ وانحدارٍ ثقافيٍّ وأخلاقيٍّ.

كما يعمل مجلس حكماء المسلمين على العديد من المبادرات التي تهدف لنشر قيم السلام وتعزيزها؛ مثل: قوافل السلام الدولية، التي جابَتْ كافة قارات العالم لتصحيح المفاهيم المغلوطة ومواجهة الفكر المتطرف، بالإضافة إلى مبادرة منتدى شباب صنَّاع السلام، الذي يستهدِفُ تأهيل جيلٍ من الشباب قادرٍ على صناعة السَّلام حول العالم.

أنهى الأزهر الشريف خصومة ثأرية بين «الخطبة» و«الجوالين» في قنا

حيث تمكنت اللجنة العليا للمصالحات بالأزهر بالتعاون مع محافظة قنا ومديرية أمن قنا، والقيادات الشعبية بالمحافظات والحكماء، اليوم الاثنين، من عقد جلسة الصلح وإنهاء الخصومة الثأرية بين أبناء العمومة «الخطبة» و«الجوالين» في قرية الكرنك بمركز «أبو تشت» بعد خصومة امتدت لنحو ثماني سنوات، راح ضحيتها عشرة أفراد، وشهد جلسة الصلح آلاف المواطنين من أبناء العائلتين والعائلات من القرى المجاورة.

أكد د. عباس شومان، رئيس اللجنة العليا للمصالحات، وكيل الأزهر الأسبق على أهمية إنهاء مثل هذه الخصومات بين الناس، مشيرا الى ان فضيلة الإمام الأكبر يوجه اللجنة العليا للمصالحات دائمًا بالمسارعة إلى إنهاء الخصومات ونبذ الخلافات بين الناس والقضاء على ظاهرة الثأر، انطلاقًا من سماحة الإسلام ودعوته الخالدة إلى الإخاء بين الناس وأن يكونوا دائمًا يدًا واحدة للبناء وإعمار الأرض وعدم الخراب فيها.