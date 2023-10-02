الانتخابات الرئاسية.. استمرار توافد المواطنين بكثافة على مكاتب الشهر العقاري لإجراء التوكيلات

لليوم الثامن على التوالي .. توافد مئات المواطنين على مكاتب توثيق الشهر العقاري لإجراء توكيلات تأييد الرئيس في الانتخابات الرئاسية القادمة.

حضر العديد من المواطنين، منذ الصباح الباكر اليوم الاثنين، بشكل منظم أمام مكاتب التوثيق التابعة لمصلحة الشهر العقاري ( النزهة ومدينتي) والعديد من المناطق بالعاصمة القاهرة، حيث توافد مئات المواطنين لتحرير توكيلات وذلك لتقديمها للهيئة الوطنية للانتخابات ضمن أوراق الترشح لسباق الانتخابات الرئاسة الجمهورية، وسادت بين المواطنين المتواجدين أمان مكاتب الشهر العقاري حالة من السعادة والسرور لمشاركتهم في بناء الوطن واستكمال مسيرة التنمية والإنجازات، ورددوا الأناشيد والأغاني الوطنية وهتافات "تحيا مصر.. تحيا مصر".

يتولى رجال مديرية أمن القاهرة القاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة تنظيم الحركة أمام مكاتب الشهر العقاري.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلنت، الاثنين الماضي، برئاسة المستشار وليد حمزة، الجدول الزمنى لانتخابات الرئاسة 2024، ودعوة الناخبين للاقتراع، فتح باب الترشح، حيث دعت الراغبين فى الترشح ممن تنطبق عليهم الشروط إلى التقدم بأوراق ترشحهم بمقر الهيئة ابتداء من 5 أكتوبر وحتى 14 أكتوبر الجاري.

جدير بالذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات حددت مواعيد تلقى الطلبات من التاسعة صباحًا وحتى الخامسة ما عدا اليوم الأخير فيكون تلقى الطلبات حتى الساعة الثانية ظهرُا.

ويشترط فيمن يترشح رئيس للجمهورية توفر الشروط الآتية:

1- أن يكون مصريًا من أبوين مصريين.

2- ألا يكون قد حمل أو أى من والديه أو زوجة جنسية دولة أخرى.

3- أن يكون حاصلا على مؤهل عال.

4- أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.

5- ألا يكون قد حكم عليه فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره.

6-أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونا.

7-ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية.

8-ألا يكون مصابا بمرض بدنى أو ذهنى يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية.

وشروط قبول طلب الترشح لرئاسة الجمهورية:

1- أن يزكى المترشح عشرون عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب.

2- أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها، وفى جميع الأحوال لا يجوز تزكية أو تأييد أكثر من مترشح.

وكانت عدد من القوى السياسية والجمعيات الأهلية والأحزاب والنقابات العامة والفرعية، قد عقدت مؤتمرات تتطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالترشح لمدة رئاسية جديدة، لاستكمال مسيرة الإنجازات.