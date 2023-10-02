نائب "رئيس غرفة دمياط": فتح باب الاقتراض لصغار المصنعين بداية لحل أزمة التصنيع

قال سمير شطا، نائب رئيس الغرفة التجارية بدمياط، إنه فى الوقت الحالى من الصعب منافسة المنتج المستورد لارتفاع أسعار المنتج المصرى، نظرا لتكلفة التصنيع المرتفعة من عمالة واكسسوارات وكهرباء وعمالة وتامينات، وقد طلبنا كثيراً بالنظر فى أوضاع المصنعين ولم يلتفت إلينا أحد.

وأضاف شطا، أن مهنة الملابس سواء مصنعين او موردين او محلات اكتر مهنة متأثرة بارتفاع الاسعار الرهيب الموجود فى الفترة الحاليه . مطالباً بسرعة التدخل لإنقاذ المهنة قبل إنهيارها وضياع اكتر من ٧٠% من العاملين بالمهنه في مختلف انشطتها.

ونوه نائب رئيس الغرفة التجارية بدمياط، إلى ضرورة تقديم اعفاءات لاصحاب المحلات من مصاريف الخدمات لمدة معينة وعدم التضييق عليهم بقوانين واشترطات في وقت وصل فيه التجار لحالة من الضيق المادي والنفسي، وايضا تسهيل للمصنعين بكافة احجامهم من الصغير والكبير في حجم المدفوعات من ضرايب وتامينات وكهربا لوقت محدد حتي تجاوز الازمة، حتى لا تغلق المصانع أبوابها وتتكبد المزيد من الخسائر، والامر مطروح امام الجمعية العمومية للشعبة لطرح المقترحات والحلول فى هذا الشأن.

ولفت إلى ضرورة فتح الباب للمصنعين بالاقتراض بفايدة بسيطة واستثناء شرط الرخصة الصناعية مع السماح للمصنع بالاعفاء من مستازمات الانتاج وتقليص سعر الكهرباء للصناع كبداية لحل الأزمة.