الخير على النخيل.. موسم حصاد البلح في ريف دهشور (صور)

"يا نخل يا عال.. رأسك في السماء"، كلمات تطرأ على الذهن فور الوصول إلى قرية دهشور بمركز البدرشين، وذلك لمشهد النخيل الساحر على الجانبين وعراجين البلح تتدلى منه بألوانه الأحمر والأصفر، وكأنها حبات اللؤلؤ.

تحتفل دهشور في الفترة من 20 أغسطس حتى منتصف أكتوبر من كل عام، بموسم حصاد محصول الخير طرح النخيل، إذ يجتمع الأهالي لجمع البلح بمختلف أنواع، وبيع الحياني والأمهات فور حصادهم إلى التجار وفي الأسواق، بينما يمر السيوي بمراحل متعددة.

مراحل تصنيع البلح العجوة

يبدأ البلح السيوي بمرحلة الجمع من أعلى النخيل، ليدخل بعد ذلك في مرحلة الخرط أي إخلاء العراجين من البلح وجمعه في "مشنات" لينقل بعد ذلك إلى المنشر، وهي أرض واسعة معرضة لأشعة الشمس الساخنة ليتم فرده على الأرض لمدة أسبوع على الآخر.

وبعد مرحلة المنشر يدخل البلح السيوي في مرحلة الدك، وبذلك يصبح عجوة ويتم تعبئته في الكراتين والأقفاص داخل أكياس، ويوزع على المحال والتجار ومصانع المنتجات الغذائية.

وبالتزامن مع موسم حصاد البلح، رصدت "الوفد" مراحل جمع البلح من أعلى النخيل حتى تحويل السيوي إلى العجوة.

موسم حصاد البلح

موسم حصاد البلح

موسم حصاد البلح

موسم حصاد البلح

موسم حصاد البلح

موسم حصاد البلح

موسم حصاد البلح

موسم حصاد البلح

موسم حصاد البلح