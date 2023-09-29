من المدرسة للمزرعة.. حكاية "عبدالرحمن حسن" أصغر طالع نخل في مصر

ابن الوز عوام، وهذا ما ينطبق على "عبدالرحمن حسن" صاحب الثماني سنوات، ذلك الطفل الذي فتح عينيه على الحياة ليجد والده يطلع النخيل ليجمع محصول البلح.



ومنذ أن تعلم خطواته الأولى، بدأ يحاول تسلق النخل كما يرى قدوته في الحياة، ليستجيب الأب لمحاولات الطفل ويعلمه طريقة طلوع النخل وكيفية استخدام "المُطلاع" في الصعود لأعلى النخلة.



بفرحة عارمة وحماس شديد، يستقبل الصغير موسم حصاد البلح ليشارك مع أسرته في مراحله المتعددة، إذ يمتاز "عبدالرحمن" بالذكاء والفطنة التي تُنير عينيه، حتى أنه اصبح يقوم بكل أعمال الحصاد وكأنه رجلًا ذو قوة جسدية ضخمة على الرغم من صغر سنه وقلة جسمه.



وأكد عبدالرحمن، أنه يشارك الأسرة في مراحل صناعة التمر العجوة، قائلًا: بخرط عرجون البلح السيوي ونوديه المنشر عشان يتحول للعجوة.

دكتور أسنان.. حلم الطفل عبدالرحمن أصغر طالع نخل



"أمي بتصحيني الساعة 5 الصبح عشان أروح المدرسة"، وبهذه الكلمات أجاب عبدالرحمن حسن على سؤاله عن التعليم، مختتمًا: أنا في 2 ابتدائي ونفسي أطلع دكتور أسنان زي ابن عمي.