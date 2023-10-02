الإثنين 02 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

مسئول روسي: موسكو لا ترى أي آفاق لتحسن علاقاتها مع واشنطن

سيرجي ريابكوف
سيرجي ريابكوف

أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف اليوم الاثنين أن العلاقات الروسية - الأمريكية لن تتحسن حتى تقرر واشنطن تغيير مسار سياستها الحالية.

 

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وقال ريابكوف - في تصريحات صحفية، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية  "إن موسكو لا ترى أي آفاق لأي تحسن في العلاقات الثنائية، ولا أعتقد أنه ستكون هناك أي آفاق لتحسين العلاقات حتى يعودوا إلى رشدهم ويبدأوا في تغيير سياستهم في هذا الاتجاه.

 

وذكر الدبلوماسي الروسي أنه على الرغم من ذلك فإن الجانبين الروسي والأمريكي مستمران في الجوانب الفنية البحتة للعلاقات الثنائية فيما يتعلق بتشغيل البعثات الدبلوماسية، ومسائل إصدار التأشيرات، فضلاً عن بعض المواقف الإنسانية العرضية".

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