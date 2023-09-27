موسكو تتهم لندن وواشنطن بالضلوع في هجوم القرم

اتهمت موسكو، بريطانيا والولايات المتحدة بالضلوع في الهجوم الأوكراني على مركز قيادة أسطول البحر الأسود الروسي في سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في بيان صحفي في موسكو، اليوم الأربعاء، إن لندن واشنطن تدعمان النظام الإجرامي في كييف منذ فترة طويلة.

وأضافت أن الهجوم الذي وقع في 22 سبتمبر تم بلا أدنى شك بمساعدة جهازي الاستخبارات الأمريكي والبريطاني.

وقالت زخاروفا إن بيانات الاستطلاع الجوية والأقمار الاصطناعية الخاصة بالدولتين العضوتين بحلف شمال الأطلسي "ناتو،" إنه تم استخدام طائرات تجسس.

وتابعت: "الهدف الواضح من مثل هذه التصرفات الإرهابية هو تشتيت الانتباه عن محاولات الهجوم المضاد الفاشلة التي تنفذها القوات العسكرية الأوكرانية لتخويف الناس وإثارة الفزع في مجتمعنا".

وضمت روسيا القرم في 2014 في انتهاك للقانون الدولي.

وعلى مسار الهجوم الأوكراني المضاد، الجاري منذ أشهر عدة، شددت البلاد على أنها تريد تحرير القرم المحتلة.

ولحقت أضرار كبيرة بمركز القيادة الرئيسي لأسطول البحر الأسود الروسي في مدينة سيفاستوبول بشبه الجزيرة في الهجوم.